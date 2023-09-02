Какие добавки нельзя принимать вместе

Большинство питательных веществ помогает получить сбалансированное и здоровое питание. Однако в некоторых случаях его оказывается недостаточно, а потому в дело вступают добавки и витамины, которые человек принимает вместе с едой. Но у такого приема есть противопоказания. Витамины и добавки нужно принимать грамотно.

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На вопрос о том, какие добавки нельзя смешивать, "Рамблеру" отвечает врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, не стоит назначать себе добавки самостоятельно. К их выбору нужно относиться серьезно. Ведь если принимать некоторые витамины вместе, они могут усваиваться хуже.

Кальций и магний

Если мы будем принимать кальций и магний вечером, получим следующий эффект: магний будет расслаблять мышцы, а кальций — тонизировать. И расслабляющего результата, которого многие ждут от магния, не получится. Елена Соломатина Врач-диетолог

Добавки с кофеином и экстракт гуараны

Например, захотели взбодриться и решили принимать добавки с кофеином, а вместе с ними — гуарану. Гуарана содержит много кофеина, и, получается, эти добавки будут вызывать эффект чрезмерного возбуждения, что может быть дискомфортно. Елена Соломатина Врач-диетолог

Витамины Е и Д

Принимая витамины Д и Е, мы получим минимальный результат, поскольку эти витамины друг друга вытесняют. В этом случае, если обязательно нужно принимать оба витамина, их стоит употреблять по отдельности друг от друга с промежутком не менее двух часов.

Кальций и железо

Когда кальций и железо попадают в организм одновременно, они начинают конкурировать за усвоение в пищеварительной системе. Тем самым организм может хуже усваивать эти важные вещества. Дело в том, что нутриенты конкурируют за одни и те же рецепторы, однако при совместном приеме кальций мешает полноценному усвоению железа.