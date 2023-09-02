Какие добавки нельзя принимать вместе
Большинство питательных веществ помогает получить сбалансированное и здоровое питание. Однако в некоторых случаях его оказывается недостаточно, а потому в дело вступают добавки и витамины, которые человек принимает вместе с едой. Но у такого приема есть противопоказания. Витамины и добавки нужно принимать грамотно.
На вопрос о том, какие добавки нельзя смешивать, "Рамблеру" отвечает врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, не стоит назначать себе добавки самостоятельно. К их выбору нужно относиться серьезно. Ведь если принимать некоторые витамины вместе, они могут усваиваться хуже.
Кальций и магний
Если мы будем принимать кальций и магний вечером, получим следующий эффект: магний будет расслаблять мышцы, а кальций — тонизировать. И расслабляющего результата, которого многие ждут от магния, не получится.
Добавки с кофеином и экстракт гуараны
Например, захотели взбодриться и решили принимать добавки с кофеином, а вместе с ними — гуарану. Гуарана содержит много кофеина, и, получается, эти добавки будут вызывать эффект чрезмерного возбуждения, что может быть дискомфортно.
Витамины Е и Д
Принимая витамины Д и Е, мы получим минимальный результат, поскольку эти витамины друг друга вытесняют. В этом случае, если обязательно нужно принимать оба витамина, их стоит употреблять по отдельности друг от друга с промежутком не менее двух часов.
Кальций и железо
Когда кальций и железо попадают в организм одновременно, они начинают конкурировать за усвоение в пищеварительной системе. Тем самым организм может хуже усваивать эти важные вещества. Дело в том, что нутриенты конкурируют за одни и те же рецепторы, однако при совместном приеме кальций мешает полноценному усвоению железа.
Как компенсировать
Конечно, существует большое количество несочетаемых между собой витаминов. Это можно скомпенсировать, если пить мультивитаминный комплекс. Но чтобы принимать монопрепараты, нужно проконсультироваться со специалистом.