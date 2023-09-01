Как нужно работать, если вы хотите сохранить здоровье

Многие аспекты нашей жизни могут повлиять на наше здоровье. Какую пищу мы едим, как часто занимаемся спортом и сколько спим — это все, на что мы обращаем внимание, пытаясь вести здоровый образ жизни.

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К сожалению, один аспект нашей повседневной жизни, который может повлиять на наше физическое и психическое здоровье больше, чем мы думаем, может не получить того внимания, которого он заслуживает. Этот аспект связан с работой. "Рамблер" разбирался, как нужно работать и чего нельзя делать, чтобы не навредить своему здоровью.

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Большую часть времени бодрствования мы проводим в одном месте – на работе. И очень многие работают, прилагая большие усилия с одной единственной целью – заработать на жизнь. Так, согласно исследованию, которое провело приложение «Шерри» совместно с аналитическим агентством Online Market Intelligence (OMI), большинство опрошенных ответили, что работают ради денег, а не для удовольствия (65%). Ради настроения трудятся только 16% респондентов.

При этом многие исследования связали нашу рабочую среду с общим уровнем здоровья, и результаты весьма показательны.

Исследования показали, что существует множество факторов, влияющих на взаимосвязь между выбранной нами профессией и нашим общим благополучием, в том числе:

Рабочая перегрузка. Статистические данные показывают, что американцы, например, работают дольше, позже выходят на пенсию и берут меньше отпусков, чем в большинстве других регионов. Это может привести к множеству проблем с физическим и психическим здоровьем, включая болезни сердца и депрессию.

Недостаток физической активности. Для тех, кто работает в офисе, недостаток физической активности также может привести ко многим проблемам со здоровьем. Те, у кого сидячая работа, чаще страдают диабетом, мышечными болями и усталостью. Те, кто весь день смотрит на компьютер, также сообщают о более высоком уровне проблем с глазами. Чтобы уменьшить вредное воздействие сидячей работы на здоровье, каждые полчаса совершайте пятиминутную легкую прогулку. Это ключевой вывод исследования, опубликованного в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

Недостаток времени для перерыва. Будь то из-за переутомления или чувства вины за то, что вы на мгновение отошли от своих обязанностей, формальный «перерыв» ушел в прошлое. Неспособность выделить время на работу может привести к повышению уровня стресса.

Работа, которую ненавидите. Считайте, что вам повезло, если вы любите то, чем зарабатываете на жизнь. Дело в том, что многие люди работают, чтобы оплачивать счета, но ненавидят то, что делают. Исследования показали, что те, кто продолжает работать в среде, где они несчастны, с большей вероятностью страдают от утомления и стресса.

Долгая поездка на работу. Наш рабочий день не начинается и не заканчивается тогда, когда мы приходим и уходим. Во время поездок на работу к нашему дню могут быть добавлены часы дороги. Исследования показали, что жители крупных городов, где поездки на работу обычно дольше, менее счастливы на рабочем месте и быстрее выгорают.

Межличностные отношения на работе. Хотя не существует правила, гласящего, что вы должны любить своих коллег, наличие прочных отношений с ними обычно считается более полезным для вашего здоровья. Те, кто ненавидит тех, с кем они работают, как правило, имеют более высокий уровень проблем с физическим и психическим здоровьем.

Работа поздним вечером. Исследования показали, что работа по ночам приводит к депрессии и сахарному диабету. Так, в тёмное время суток нарушается выработка кортизола и мелатонина, а нормальный метаболизм начинает нарушаться. И дневным сном помочь себе не получится — он менее качественный и глубокий. В результате появляется риск развития эндокринных заболеваний, сердечно-сосудистых патологий, возникновения депрессии и апатии.

Кроме того, ученые доказали, что сменная работа портит мозг. Так, команда специалистов проанализировала данные о 47 811 взрослых. Каждый пятый участник сообщил, что в своей карьере ему приходилось работать посменно.

Исследование показало, что у тех, кто работал в ночную смену на своей нынешней работе, уровень когнитивных нарушений был на 79 процентов выше, чем у тех, кто работал только днем. А у тех, кто работал в ночную смену во время своей самой продолжительной работы, показатели были на 53 процента выше.

Авторы говорят, что в этом может быть виновато нарушение циркадного ритма – наших биологических часов.