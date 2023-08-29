Чем опасна болезнь легионеров, охватившая Польшу

На юге Польши возникла вспышка легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров". Заражение подтверждено уже у 153 жителей региона, 14 из которых не выжили. "Рамблер" расскажет подробнее о болезни.

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Что это такое

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Болезнь легионеров — это тяжелая форма пневмонии — воспаление легких, обычно вызванное инфекцией. Его вызывает бактерия, известная как легионелла.

Большинство людей заражаются болезнью легионеров, вдыхая бактерии из воды или почвы. Пожилые люди, курильщики и люди с ослабленной иммунной системой особенно восприимчивы к болезни легионеров.

Бактерия легионелла также вызывает лихорадку Понтиак, более легкое заболевание, напоминающее грипп. Понтиакская лихорадка обычно проходит сама по себе, но без лечения болезнь легионеров может привести к летальному исходу. Хотя быстрое лечение антибиотиками обычно излечивает болезнь легионеров, у некоторых людей проблемы продолжаются и после лечения.

Симптомы

Болезнь легионеров обычно развивается через 2–10 дней после контакта с бактериями легионеллы. Часто оно начинается со следующих признаков и симптомов:

Головная боль

Боль в мышцах

Повышенная температура до 40 или выше.

Ко второму или третьему дню появляются другие признаки и симптомы, которые могут включать:

Кашель, сопровождающийся выделением слизи, а иногда и крови

Одышка

Боль в груди

Желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея.

Путаница или другие психические изменения

Хотя болезнь легионеров в первую очередь поражает легкие, иногда она может вызывать инфекции в ранах и других частях тела, включая сердце.

Легкая форма болезни легионеров, известная как лихорадка Понтиак, может вызывать лихорадку, озноб, головную и мышечную боль. Понтиакская лихорадка не поражает легкие, и симптомы обычно проходят в течение двух-пяти дней.

Причины

Бактерия Legionella pneumophila является причиной большинства случаев болезни легионеров. На открытом воздухе бактерии легионеллы выживают в почве и воде, но редко вызывают инфекции. Однако бактерии легионеллы могут размножаться в водных системах, созданных человеком, например, в кондиционерах.

Хотя болезнью легионеров можно заразиться через домашнюю сантехнику, большинство вспышек произошло в больших зданиях, возможно, потому, что сложные системы позволяют бактериям легче расти и распространяться. Кроме того, домашние и автомобильные кондиционеры не используют воду для охлаждения.

Как распространяется инфекция

Большинство людей заражаются при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии легионеллы. Это могут быть брызги из душа, крана или гидромассажной ванны или из системы вентиляции. Некоторые люди заражаются болезнью легионеров после работы в саду или использования зараженной почвенной смеси. В Польше саниспекция нашла бактерии легионеллы в водопроводе.

Осложнения

Болезнь легионеров может привести к ряду опасных для жизни осложнений, в том числе:

Нарушение дыхания. Легкие не могут обеспечить организм достаточным количеством кислорода или удалить достаточное количество углекислого газа из крови.

Септический шок. Резкое падение артериального давления снижает приток крови к жизненно важным органам, особенно к почкам и мозгу. Сердце пытается компенсировать это за счет увеличения объема перекачиваемой крови, но дополнительная нагрузка в конечном итоге ослабляет его и еще больше снижает кровоток.

Острая почечная недостаточность. Это внезапная потеря способности почек фильтровать отходы из крови. Когда у вас отказывают почки, в организме накапливается опасное количество жидкости и отходов.