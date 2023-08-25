Три вопроса доктору о холецистэктомии: показания, методы и реабилитация

В первые несколько недель могут появляться боли в животе, а также происходить эпизоды жидкого стула. Это может быть связано с дисфункцией сфинктера Одди, адаптирующегося под анатомические изменения. В этом случае нужно придерживаться рекомендаций, данных хирургом, или обратиться за консультацией гастроэнтеролога.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»