Три вопроса доктору о холецистэктомии: показания, методы и реабилитация
Холецистэктомией называют операцию по удалению желчного пузыря — мышечно-перепончатого мешка грушевидной формы, который расположен под печенью в правой части брюшной полости. Этот орган служит резервуаром, который накапливает желчь, — жидкость, участвующую в процессе пищеварения и выводящую продукты обмена.
Лишь холецистэктомия помогает пациентам избежать образования желчных камней. Они могут привести к к воспалению поджелудочной железы — панкреатиту. А он — к сильным болям в животе. На вопросы о холецистэктомии "Рамблеру" ответила врач-терапевт, гастроэнтеролог и диетолог Анастасия Тимощенко.
Когда удаляют желчный пузырь
Эксперт отмечает, что, согласно статистике, холецистэктомия является одним из самых частых оперативных вмешательств в абдоминальной хирургии.
К удалению желчного пузыря прибегают при следующих состояниях:
- Желчнокаменной болезни, когда она сопровождается рецидивирующими приступами печеночной колики.
- Остром холецистите в случае неэффективности консервативной терапии.
- Осложнением желчнокаменной болезни в виде холедохолитиаза — попадания конкрементов в желчевыводящие протоки— с развитием механической желтухи.
- Множественных полипах желчного пузыря.
- Функциональной патологии желчного пузыря. Но в этом случае холецистэктомия производится крайне редко.
Как проводится операция
Удаление желчного пузыря проводят как лапароскопическим, так и полостным способом, что оказывает влияние на процесс реабилитации. После операции рекомендовано придерживаться ряда ограничений для облегчения послеоперационного периода реабилитации. Наиболее частым способом холецистэктомии является лапароскопический вариант операции. Период реабилитации после операции в таком случае проходит быстрее. Выписка из стационара после лапароскопической холецистэктомии проводится через 24-72 часа при отсутствии осложнений.
Как восстановиться после операции
На адаптацию организма к анатомических изменениям в виде удаления желчного пузыря может потребоваться от одного до шести месяцев. В этот период желательно придерживаться общих рекомендаций:
- Питание с ограничением обильных приемов пищи в первые полгода.
- Щадящее питание в первые четыре недели после операции, ограничение продуктов, вызывающих вздутие, а также тех, на переваривание которых требуется более длительное время: жирная, жареная, копченая пища, фастфуд.
- Ограничение по физическим нагрузкам в виде поднятия тяжестей свыше трех килограммов в первые полтора месяца.
- Возможны спокойные кардионагрузки, например ходьба в спокойном темпе.
- Уход за послеоперационными швами: перевязки и обработки антисептическими препаратами.
В первые несколько недель могут появляться боли в животе, а также происходить эпизоды жидкого стула. Это может быть связано с дисфункцией сфинктера Одди, адаптирующегося под анатомические изменения. В этом случае нужно придерживаться рекомендаций, данных хирургом, или обратиться за консультацией гастроэнтеролога.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»