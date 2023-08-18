Три вопроса доктору об остеопорозе: симптомы, лечение, профилактика

Есть понятия остеопения, которое касается снижения плотности костной ткани, и остеопороз, когда это снижение продолжается до более тяжелых форм. Чаще всего это связано с изменением обмена веществ, например недостатком витамина D и инсоляции. В наших широтах солнечных дней достаточно мало, зима длительная, поэтому работа витамина D крайне важна и находится в четком взаимодействии с инсоляцией. В связи с этим пациентам после 40 лет рекомендуется обследоваться на остеопороз.

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO