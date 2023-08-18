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Три вопроса доктору об остеопорозе: симптомы, лечение, профилактика

Остеопорозом называют хроническое заболевание, при котором снижается плотность и прочность костей, что необратимо повышает риск переломов. Довольно часто эту патологию даже называют "безмолвной эпидемией", поскольку до перелома люди с остеопорозом могут и не подозревать о наличии у себя заболевания.

Три вопроса доктору об остеопорозе: симптомы, лечение, профилактика
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На вопросы о симптомах, причинах, лечении и мерах профилактики остеопороза "Рамблеру" ответил эксперт — травматолог-ортопед Максим Саутин.

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Симптомы и причины возникновения

Опасность остеопороза проявляется в том, что до получения травмы симптомы этого заболевания проявляются редко. При этом перелом может случиться и при незначительной нагрузке. Основные симптомы:

  • Боль в грудной клетке, ребрах, крестцовом отделе позвоночника, тазобедренных суставах.
  • При компрессионном переломе уменьшается рост.
  • Нарушение осанки.
  • Судороги и мышечное напряжение.
  • Появление острой боли, когда человек долго находится в одном положении.

Есть понятия остеопения, которое касается снижения плотности костной ткани, и остеопороз, когда это снижение продолжается до более тяжелых форм. Чаще всего это связано с изменением обмена веществ, например недостатком витамина D и инсоляции. В наших широтах солнечных дней достаточно мало, зима длительная, поэтому работа витамина D крайне важна и находится в четком взаимодействии с инсоляцией. В связи с этим пациентам после 40 лет рекомендуется обследоваться на остеопороз.

Саутин Максим
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Способы лечения

Денситометрия — это аналог рентгенологического исследования, которое проводится по трем точкам в организме и рассчитывает плотность костной ткани в этом регионе. Помимо этого рассчитывается определенный коэффициент, который позволяет оценить степень остеопороза. По этим данным врач общей практики или эндокринолог может назначить лечение остеопороза с последующими контрольными осмотрами.

Саутин Максим
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Среди способов лечения остеопороза:

  • Лечебная физкультура.
  • Электрофорез и физиотерапия для снятия боли.
  • Диета с повышенным содержанием кальция.
  • Медикаментозная терапия, которая включает в себя витамины, препараты с высоким содержанием кальция и анаболические препараты, усиливающие синтез костной ткани.
  • Лазерная терапия, которая используется, если у человека возникают чересчур сильные боли и затруднения при передвижении.
  • Операция при сильных переломах.

Говорить о полном излечении остеопороза можно в идеальных условиях, если скорректировать все негативные факторы, но периодический контроль все же обязателен.

Саутин Максим
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

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Меры профилактики

Компоненты этих препаратов также могут приводить к негативным последствиям, в том числе и к образованию камней в почках. Такое случается, если пациент годами бесконтрольно принимает эти препараты без оценки уровня кальция в крови.

Саутин Максим
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO
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