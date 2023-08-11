Три вопроса доктору о переломах: опасные виды, лечение, реабилитация

В нашей практике мы практически всех пациентов направляем к реабилитологу, который корректирует упражнения и работает с биомеханикой. Это приводит к максимально быстрому, корректному и полному восстановлению функций после перелома. Самым эффективным видом реабилитации является реабилитация под контролем квалифицированного физиотерапевта. Рекомендуется магнитотерапия, однако нужно понимать, что этот способ гарантирует лишь 10-15% успеха. Остальное зависит от взаимодействия пациента и его врача.

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO