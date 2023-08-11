Три вопроса доктору о переломах: опасные виды, лечение, реабилитация
Любой перелом всегда становится большой проблемой для человека. А восстановление после него часто превращается в изнурительный и долгий процесс. Повредиться может абсолютно любая часть тела, поэтому стоит как можно ответственнее подходить к лечению и реабилитации, чтобы избежать опасных последствий в будущем.
О самых опасных видах переломов, лечении и реабилитации "Рамблеру" рассказал эксперт — травматолог-ортопед Максим Саутин.
Самые опасные виды переломов
Скелет — это наш каркас. При повреждении той или иной кости нарушается функция области, где произошел перелом. Говорить о том, что какие-то переломы переносятся легче, а какие-то сложнее — можно, но абсолютно любой перелом требует лечения. Даже так называемый простой перелом при некорректном лечении может осложниться и привести к плачевным последствиям: долгой реабилитации, сложным хирургическим вмешательствам. Поэтому при травме обязательно нужна тщательная диагностика, чтобы исключить возможность любого повреждения, в том числе перелома.
Бывают переломы свода черепа или позвоночника, которые ввиду близости жизненно важных органах могут считаться наиболее опасными.
Длительность и особенности лечения
По словам эксперта, сроки восстановления после перелома различны. Они зависят от типа перелома, размера кости, особенностей ее кровоснабжения, области тела, где произошло повреждение. Практически всегда переломы требуют внешней фиксации: гипса, индивидуального пластикового артеза, пластиковой лонгетной повязки.
В современном мире переломы очень часто лечатся хирургическим способом. Такое лечение приводит к максимально быстрому восстановлению. Во-первых, пациент намного быстрее возвращается к активному образу жизни. Во-вторых, хирургическое лечение создает условия для правильного сращения перелома, минимизируя последствия от травмы. Это дает возможность начать реабилитацию после перелома как можно раньше.
Цели реабилитации и самые эффективные виды восстановления
В нашей практике мы практически всех пациентов направляем к реабилитологу, который корректирует упражнения и работает с биомеханикой. Это приводит к максимально быстрому, корректному и полному восстановлению функций после перелома. Самым эффективным видом реабилитации является реабилитация под контролем квалифицированного физиотерапевта. Рекомендуется магнитотерапия, однако нужно понимать, что этот способ гарантирует лишь 10-15% успеха. Остальное зависит от взаимодействия пациента и его врача.