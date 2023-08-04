Три вопроса доктору о старении: как выражается, что делать и когда идти к врачу

Каждый год мы замечаем, как меняется наш организм, хотя и не всегда понимаем, с чем связаны эти изменения.

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О процессах старения, профилактике возрастных изменений и мониторинге болезней "Рамблеру" рассказал врач-терапевт Игорь Видяскин.

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Что меняется

С возрастом происходят множественные изменения в организме, которые могут приводить к различным заболеваниям и осложнениям.

Некоторые из этих изменений включают уменьшение мышечной массы и силы, снижение плотности костной ткани, ухудшение работы сердца, нарушение тонуса сосудов, снижение иммунной функции и т.д. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Профилактика возрастных изменений

По словам специалиста, один из основных способов профилактики возрастных изменений — это регулярные физические упражнения.

Они помогают сохранить мышечную массу и силу, улучшить кровообращение, увеличить костную плотность, а также укрепить иммунную систему. Рекомендуется комбинировать умеренную аэробную (ходьба, бег, плавание) и силовую физическую нагрузку (подтягивания, отжимания и приседания). Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Специалист отметил, что отказ от курения и избыточного употребления алкоголя играет не менее значимую роль для профилактики возрастных изменений. Это связано с тем, что курение увеличивает риск различных заболеваний, включая рак, болезни сердца и легких, а алкоголь может привести к повышению артериального давления, болезням печени и другим проблемам со здоровьем.

Осмотры и еще раз осмотры

Регулярные медицинские осмотры также вносят свой вклад в контроль за здоровьем и помогают выявить заболевания на ранних этапах. Рекомендуется проходить такие обследования, как измерение артериального давления, анализы крови и мочи, а также маммографию, колоноскопию и другие скрининговые исследования в зависимости от возраста и факторов риска.

Если у вас уже есть какие-либо заболевания или проблемы со здоровьем, рекомендуются более частые посещения врача для мониторинга вашего состояния.