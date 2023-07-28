5 невероятных фактов о человеческом теле

Тело человека – уникальный механизм, который, даже несмотря на множество открытий ученых, по сей день не изучен до конца.

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А те факты, которые давно доказаны, остаются неизвестны для многих людей.

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"Рамблер" выбрал несколько самых невероятных фактов о человеческом теле. Возможно, именно они перевернут ваше представление о себе и о возможностях своего организма.

Регенерация печени

Немногие знают об этом, но если удалить часть печени, она может восстановиться. Печень обладает способностью к регенерации за счет производства новых клеток – гепатоцитов, которые начинают активно размножаться, если орган поврежден. Скорость регенерации зависит от того, насколько повреждена печень.

Масса тела и крови

На кровь приходится порядка 15% общей массы тела. Принято считать, что вес человека – это его мышцы, жир и кости. Однако это не верное утверждение, ведь только на кровь приходится 15% общей массы. Мышцы, как правило, составляют 40-45%, жировые отложения около 15%, а остальной вес распределяется между кожей, костями и волосами.

Разный размер легких

Легкие – это не братья близнецы. Они отличаются друг от друга и весом, и формой. Как правило, правое легкое больше левого из-за сердца. Сердце создает в левом легком небольшое углубление, которое именуют "сердечным вдавлением". За счет этого правое легкое больше, но при этом короче левого – небольшая длина необходима для того, чтобы дать достаточно пространства печени.

Прочность волос

Волосы человека отличаются высокой прочностью. Неслучайно эксперты работают над тем, чтобы передать свойства волос искусственным материалам. Только вдумайтесь – волосы на теле человека суммарно могут выдержать до 12 тонн. Такую прочность волосяным покровам обеспечивает белок кератин, который также содержится в ногтях и коже.

Терабайты в мозгу

Мозг – один из самых удивительных органов человека. Одна клетка мозга способна хранить в пять раз больше информации, чем находится в Британской энциклопедии. По данным специалистов, объем памяти мозга можно оценить в 2500 терабайт. В то же время в Национальном архиве Великобритании хранится всего лишь 70 терабайт.