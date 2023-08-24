5 заболеваний, которые обостряются осенью

Осень не только «унылая пора» и «очей очарованье», но и время года, когда люди начинают болеть чаще, чем обычно. Это неудивительно: с переменой погоды обостряются многие заболевания, особенно хронический.

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О том, какие болезни чаще всего начинают беспокоить людей с приходом осени, читайте в материале «Рамблера».

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ОРВИ

Самое первое заболевание, с которыми наш организм сталкивается в осенний период, — ОРВИ. Это группа заболеваний бактериальной, вирусной этиологии, то есть все заболевания, которые связаны с поражением верхних и нижних дыхательных путей. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Иммунная система организма в осеннее время, как правило, ослаблена, а значит сильнее уязвима для вирусов и бактерий. Именно поэтому и происходит всплеск вызываемых ими заболеваний: отит, трахеит, фарингит, бронхит, пневмония и т.п.

Авитаминоз

Наш организм готовится к зиме, поэтому идет активный запас необходимых микроэлементов. Отсюда — различные авитаминозы, то есть недостаточность витаминов, которая обостряется. В связи с этим надо принимать витаминно-минеральную поддержку, употреблять больше фруктов и овощей. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

В частности, осенью возникает нехватка витамина Д, так как солнце уже не такое активное. Этот витамин участвует во многих функциях организма, в частности, в работе иммунной системы.

Заболевания опорно-двигательного аппарата

В связи с переменой погоды на более холодную пациенты могут жаловаться на боли в суставах, обостряются артрозы. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Негативно влияет на такие заболевания повышенная влажность из-за увеличившегося количества дождей, а также перепады температуры и сильный ветер. Специалисты рекомендуют ни в коем случае не допускать переохлаждения организма, чтобы не провоцировать обострение артрозов и артритов. При первых же осенних холодах необходимо тепло одеваться и стараться как можно меньше находиться на улице во время дождя.

Сердечно-сосудистые заболевания

На фоне перемены погоды обостряются сердечно-сосудистые заболевания: повышается риск инфарктов, инсультов на фоне гипертонической болезни. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Гипертонические кризы, стенокардия и другие заболевания сердечно-сосудистой систему часто обостряются на фоне температурных колебаний и скачков атмосферного давления в осенний период. Кроме того, хронические заболевания сердца могут обостриться из-за ОРВИ и простуд.

Заболевания мочевыделительной системы