Грипп: симптомы, причины, лечение

Сезонный грипп относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Его возбудители — вирусы A, B, C и D. Первые два вызывают сезонные заболевания, третий становится причиной легких инфекций, а четвертый поражает крупный рогатый скот.

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О причинах, симптомах и лечении гриппа — в материале “Рамблера”.

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Симптомы

Симптомы гриппа могут напоминать обычную простуду. Они включают в себя температуру, кашель, недомогание, насморк, боль в горле, боли в суставах и в мышцах.

Кашель, как правило, длится две и более недели. Другие симптомы держатся не более недели, потом проходят. Однако если человек находится в группе риска, то грипп может привести к осложнениям и даже летальному исходу.

В группу риска попадают:

Беременные женщины;

Пожилые люди;

Люди с хроническими заболеваниями;

Люди с ослабленным иммунитетом.

Врачи выяснили, что человек, болеющий гриппом, проходит несколько фаз заболевания. Первая — размножение вируса в дыхательных путях, вторая — интоксикация организма, третья — воспаление, четвертая — активация вирусов, пятая — регресс заболевания.

Причины

Гриппом человек заболевает после того, как в его организм проникают возбудители. Как правило, заражение происходит воздушно-капельным путем, но может передаваться и бытовым. Вирусы гриппа разлетаются при разговоре, кашле и чихании на 2-3 метра от инфицированного человека.

Лечение

Легкие и средние стадии гриппа могут быть вылечены дома. Только при осложнениях требуется госпитализация в стационар. Среди рекомендаций: постельный режим, большое количество обильного питья, употребление продуктов с витамином С и Р. Из лекарств назначают парацетамол — для лечения геморрагического синдрома.

Тяжелые стадии гриппа предполагают более тщательный подход и лечение лекарственными препаратами. Плюсом к этому становится постоянное наблюдение врача и экстренная помощь в случае ухудшения ситуации.