Грипп: симптомы, причины, лечение
Сезонный грипп относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Его возбудители — вирусы A, B, C и D. Первые два вызывают сезонные заболевания, третий становится причиной легких инфекций, а четвертый поражает крупный рогатый скот.
О причинах, симптомах и лечении гриппа — в материале “Рамблера”.
Симптомы
Симптомы гриппа могут напоминать обычную простуду. Они включают в себя температуру, кашель, недомогание, насморк, боль в горле, боли в суставах и в мышцах.
Кашель, как правило, длится две и более недели. Другие симптомы держатся не более недели, потом проходят. Однако если человек находится в группе риска, то грипп может привести к осложнениям и даже летальному исходу.
В группу риска попадают:
- Беременные женщины;
- Пожилые люди;
- Люди с хроническими заболеваниями;
- Люди с ослабленным иммунитетом.
Врачи выяснили, что человек, болеющий гриппом, проходит несколько фаз заболевания. Первая — размножение вируса в дыхательных путях, вторая — интоксикация организма, третья — воспаление, четвертая — активация вирусов, пятая — регресс заболевания.
Причины
Гриппом человек заболевает после того, как в его организм проникают возбудители. Как правило, заражение происходит воздушно-капельным путем, но может передаваться и бытовым. Вирусы гриппа разлетаются при разговоре, кашле и чихании на 2-3 метра от инфицированного человека.
Лечение
Легкие и средние стадии гриппа могут быть вылечены дома. Только при осложнениях требуется госпитализация в стационар. Среди рекомендаций: постельный режим, большое количество обильного питья, употребление продуктов с витамином С и Р. Из лекарств назначают парацетамол — для лечения геморрагического синдрома.
Тяжелые стадии гриппа предполагают более тщательный подход и лечение лекарственными препаратами. Плюсом к этому становится постоянное наблюдение врача и экстренная помощь в случае ухудшения ситуации.
Особую роль в лечении гриппа играет профилактика. Врачи рекомендуют заблаговременно проводить вакцинацию от гриппа, примерно за месяц-полтора до начала сезонной эпидемии. За это время организм вырабатывает антитела, которые позволяют не заболеть гриппом.