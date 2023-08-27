Совет врача: что делать, если обнаружен повышенный холестерин
Нередко отклонения от нормы по содержанию холестерина в крови обнаруживаются человеком абсолютно случайно – при сдаче анализов перед операцией или во время прохождения диспансеризации.
"Рамблер" поговорил с врачом и узнал, какие действия стоит предпринять, когда вы внезапно узнали о повышенном уровне холестерина.
По словам врача общей практики Максима Елисеева, не во всех случаях стоит начинать переживать.
Во-первых, если это общий холестерин в биохимическом анализе крови, то это не значит, что сразу нужно паниковать. Необходимо сдать лимитный спектр. Это развернутый анализ, который покажет холестериновые фракции и их соотношение между собой.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург
И, как утверждает специалист, если уже и в этом анализе будут проблемы, то имеет смысл обратиться либо к врачу общей практики, либо к терапевту.
Обратите внимание, что сразу не стоит принимать статины или препараты от холестерина без назначения врача. Это может быть опасно для здоровья.
Если человек видит небольшое повышение холестерина, до единицы, стоит задуматься в первую очередь о рационе: стараться в пищу употреблять меньше жиров животного происхождения, а больше — жиров растительного происхождения. Ну, и не стоит забывать, что повышенный холестерин может привести к заболеваниям, например, атеросклерозу, повысить риск инфарктов, инсультов, гипертонической болезни. Потому контроль этих показателей крайне важен.