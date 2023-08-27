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Совет врача: что делать, если обнаружен повышенный холестерин

Нередко отклонения от нормы по содержанию холестерина в крови обнаруживаются человеком абсолютно случайно – при сдаче анализов перед операцией или во время прохождения диспансеризации.

Совет врача: что делать, если обнаружен повышенный холестерин
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"Рамблер" поговорил с врачом и узнал, какие действия стоит предпринять, когда вы внезапно узнали о повышенном уровне холестерина.

По словам врача общей практики Максима Елисеева, не во всех случаях стоит начинать переживать.

Во-первых, если это общий холестерин в биохимическом анализе крови, то это не значит, что сразу нужно паниковать. Необходимо сдать лимитный спектр. Это развернутый анализ, который покажет холестериновые фракции и их соотношение между собой.

Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург

И, как утверждает специалист, если уже и в этом анализе будут проблемы, то имеет смысл обратиться либо к врачу общей практики, либо к терапевту.

Обратите внимание, что сразу не стоит принимать статины или препараты от холестерина без назначения врача. Это может быть опасно для здоровья.

Как качество сна влияет на уровень холестерина в крови

Если человек видит небольшое повышение холестерина, до единицы, стоит задуматься в первую очередь о рационе: стараться в пищу употреблять меньше жиров животного происхождения, а больше — жиров растительного происхождения. Ну, и не стоит забывать, что повышенный холестерин может привести к заболеваниям, например, атеросклерозу, повысить риск инфарктов, инсультов, гипертонической болезни. Потому контроль этих показателей крайне важен.

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