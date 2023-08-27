Совет врача: что делать, если обнаружен повышенный холестерин

Нередко отклонения от нормы по содержанию холестерина в крови обнаруживаются человеком абсолютно случайно – при сдаче анализов перед операцией или во время прохождения диспансеризации.

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"Рамблер" поговорил с врачом и узнал, какие действия стоит предпринять, когда вы внезапно узнали о повышенном уровне холестерина.

По словам врача общей практики Максима Елисеева, не во всех случаях стоит начинать переживать.

Во-первых, если это общий холестерин в биохимическом анализе крови, то это не значит, что сразу нужно паниковать. Необходимо сдать лимитный спектр. Это развернутый анализ, который покажет холестериновые фракции и их соотношение между собой. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

И, как утверждает специалист, если уже и в этом анализе будут проблемы, то имеет смысл обратиться либо к врачу общей практики, либо к терапевту.

Обратите внимание, что сразу не стоит принимать статины или препараты от холестерина без назначения врача. Это может быть опасно для здоровья.