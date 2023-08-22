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4 ранних признака, которые указывают на рак кожи

Рак кожи — опасное заболевание, однако его можно вылечить, если обнаружить не слишком поздно. При ранней диагностике выживаемость пациента составляет 99%. Поэтому знание ранних симптомов опухоли может существенно изменить ход развития болезни.

4 ранних признака, которые указывают на рак кожи
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Подробнее о ранних признаках рака кожи — в материале "Рамблера".

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Родинки на коже

Когда речь идет о попытке выявить меланому, врачи во многих ситуациях обращают внимание на родинки. Именно их появление часто сигнализирует о патологии.

ABCD советует проверять внезапно возникшие родинки по этим пунктам, чтобы понять, указывают ли они на меланому:

  • Родинка ассиметричная. Одна половина родинки не похожа на другую.
  • Родинка имеет плохо очерченные или неровные границы.
  • Цвет родинки варьируется от одного участка к другому.
  • Диаметр меланомы обычно превышает размер карандашного ластика.
  • Родинка постоянно изменяется в размере, форме или цвете.

Зудящие красноватые пятна

Время от времени у всех людей появляются высыпания. Безусловно, сыпь не обязательно является признаком рака. Однако если у вас на коже возникли увеличенные красноватые пятна, которые не проходят, это может быть признаком базальноклеточной карциномы.

При этом типе рака также могут наблюдаться следующие симптомы:

  • Плоские, желтые пятна.
  • Блестящие, перламутровые бугорки на коже, которые могут иметь розовый, коричневый, голубой и черный цвет.
  • Розовые наросты с приподнятыми краями.
  • Открытые незаживающие язвы.

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Шишки и бугорки

Если вы заметили на коже твердые розовые, красные или фиолетовые шишки или бугорки, это может свидетельствовать о наличии признаков клеточной карциномы Меркеля.

Заболевание может возникнуть на любом участке тела. Обычно опухоли из клеток Меркеля не болят, но быстро растут и иногда могут открываться в виде язв или ран.

Кожные поражения

Достаточно крупные образования на ногах или лице, которые приобретают фиолетовую, красную или коричневую окраску, могут быть признаком саркомы Капоши. Сначала эти образования появляются в виде пятен на коже и не вызывают ни боли, ни зуда. В результате люди иногда откладывают их обследование.

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