4 ранних признака, которые указывают на рак кожи

Рак кожи — опасное заболевание, однако его можно вылечить, если обнаружить не слишком поздно. При ранней диагностике выживаемость пациента составляет 99%. Поэтому знание ранних симптомов опухоли может существенно изменить ход развития болезни.

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Подробнее о ранних признаках рака кожи — в материале "Рамблера".

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Родинки на коже

Когда речь идет о попытке выявить меланому, врачи во многих ситуациях обращают внимание на родинки. Именно их появление часто сигнализирует о патологии.

ABCD советует проверять внезапно возникшие родинки по этим пунктам, чтобы понять, указывают ли они на меланому:

Родинка ассиметричная. Одна половина родинки не похожа на другую.

Родинка имеет плохо очерченные или неровные границы.

Цвет родинки варьируется от одного участка к другому.

Диаметр меланомы обычно превышает размер карандашного ластика.

Родинка постоянно изменяется в размере, форме или цвете.

Зудящие красноватые пятна

Время от времени у всех людей появляются высыпания. Безусловно, сыпь не обязательно является признаком рака. Однако если у вас на коже возникли увеличенные красноватые пятна, которые не проходят, это может быть признаком базальноклеточной карциномы.

При этом типе рака также могут наблюдаться следующие симптомы:

Плоские, желтые пятна.

Блестящие, перламутровые бугорки на коже, которые могут иметь розовый, коричневый, голубой и черный цвет.

Розовые наросты с приподнятыми краями.

Открытые незаживающие язвы.

Шишки и бугорки

Если вы заметили на коже твердые розовые, красные или фиолетовые шишки или бугорки, это может свидетельствовать о наличии признаков клеточной карциномы Меркеля.

Заболевание может возникнуть на любом участке тела. Обычно опухоли из клеток Меркеля не болят, но быстро растут и иногда могут открываться в виде язв или ран.

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