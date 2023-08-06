5 самых опасных видов рака, которые трудно лечить
Самые смертоносные виды рака — это не обязательно те, которыми заболевают больше всего людей. Некоторые из них встречаются редко, но при этом имеют самый низкий уровень выживаемости.
Чтобы определить, насколько часто люди спасаются от определенного вида рака, ученые ввели показатель, который называется относительная 5-летняя выживаемость.
Подробнее о самых опасных видах рака, которые практически не лечатся, — в материале "Рамблера".
Рак поджелудочной железы
Показатель выживаемости: 11,5%
Рак пищеварительной системы в целом является довольно опасным. По данным SEER, как минимум половина пациентов, болеющая им, не выживает в течение пяти лет. А самый смертоносный вид — рак поджелудочной железы. В зависимости от степени распространения опухоли врачи могут лечить рак поджелудочной железы с помощью хирургического вмешательства, лучевой или химиотерапии. По прогнозам NCI, в 2022 г. от рака поджелудочной железы умрет более 50 тысяч человек лишь в одной стране.
Мезотелиома
Показатель выживаемости: 12%
Согласно данным ACS, мезотелий — слой клеток, который выстилает серозные оболочки полости тела и окружает внутренние органы. Так, мезотелиома является редким раком тканей. Обычно он образуется в плевре или брюшине. Реже возникает в тканях, окружающих сердце и тестикулы. Мезотелиому могут лечить операцией, химиотерапией, радиотерапией, таргетной терапией и иммунотерапией.
Рак желчного пузыря
Показатель выживаемости: 19,4%
Это редкая опухолевая патология. На ее долю приходится всего 2% от всех впервые выявленных злокачественных новообразований. Лечение может проводиться при помощи хирургического вмешательства, химиотерапии и облучения. Пациенты также могут принять участия в клинических испытаниях средств иммунотерапии и таргетной терапии этого заболевания.
Рак пищевода
Показатель выживаемости: 20,6%
К факторам риска развития рака пищевода относят пожилой возраст, курение, употребление алкоголя и кислотный рефлюкс, при котором кислота из желудка поднимается в нижнюю часть пищевода. Чаще встречается у мужчин. По оценкам NCI, в 2023 году от рака пищевода умрут более 16 тысяч жителей одной страны.
Рак печени и внутрипочечных желчных протоков
Показатель выживаемости: 20,8%
Наиболее значимый фактор риска развития рака печени —хроническая инфекция гепатита В или гепатита С. Обе эти инфекции передаются через биологические жидкости. Привиться от первой возможно, однако инфекции от гепатита C пока не существует. На эту патологию похож рак внутрипочечных желчных протоков. По оценкам NCI, в 2023 году от рака печени и внутрипеченочных желчных протоков умрет практически 30 тысяч жителей США.