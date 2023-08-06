5 самых опасных видов рака, которые трудно лечить

Самые смертоносные виды рака — это не обязательно те, которыми заболевают больше всего людей. Некоторые из них встречаются редко, но при этом имеют самый низкий уровень выживаемости.

© Unsplash

Чтобы определить, насколько часто люди спасаются от определенного вида рака, ученые ввели показатель, который называется относительная 5-летняя выживаемость.

Видео дня

Подробнее о самых опасных видах рака, которые практически не лечатся, — в материале "Рамблера".

Рак поджелудочной железы

Показатель выживаемости: 11,5%

Рак пищеварительной системы в целом является довольно опасным. По данным SEER, как минимум половина пациентов, болеющая им, не выживает в течение пяти лет. А самый смертоносный вид — рак поджелудочной железы. В зависимости от степени распространения опухоли врачи могут лечить рак поджелудочной железы с помощью хирургического вмешательства, лучевой или химиотерапии. По прогнозам NCI, в 2022 г. от рака поджелудочной железы умрет более 50 тысяч человек лишь в одной стране.

Мезотелиома

Показатель выживаемости: 12%

Согласно данным ACS, мезотелий — слой клеток, который выстилает серозные оболочки полости тела и окружает внутренние органы. Так, мезотелиома является редким раком тканей. Обычно он образуется в плевре или брюшине. Реже возникает в тканях, окружающих сердце и тестикулы. Мезотелиому могут лечить операцией, химиотерапией, радиотерапией, таргетной терапией и иммунотерапией.

Рак желчного пузыря

Показатель выживаемости: 19,4%

Это редкая опухолевая патология. На ее долю приходится всего 2% от всех впервые выявленных злокачественных новообразований. Лечение может проводиться при помощи хирургического вмешательства, химиотерапии и облучения. Пациенты также могут принять участия в клинических испытаниях средств иммунотерапии и таргетной терапии этого заболевания.

Рак пищевода

Показатель выживаемости: 20,6%

К факторам риска развития рака пищевода относят пожилой возраст, курение, употребление алкоголя и кислотный рефлюкс, при котором кислота из желудка поднимается в нижнюю часть пищевода. Чаще встречается у мужчин. По оценкам NCI, в 2023 году от рака пищевода умрут более 16 тысяч жителей одной страны.

Рак печени и внутрипочечных желчных протоков

Показатель выживаемости: 20,8%