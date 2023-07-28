Можно ли предотвратить рак с помощью физических нагрузок

Занятия спортом приводят организм в тонус, укрепляют сердечно-сосудистую систему, нормализуют выделение инсулина, помогают бороться с тревожностью… Продолжать можно бесконечно, но важно одно: физическая активность пробуждает тело и мозг, что положительно сказывается на самочувствии.

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И, как оказалось, даже незначительные на первый взгляд активности могут уберечь человека от развития ряда болезней, в том числе – онкологии. Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Специалисты из Сиднейского университета провели исследование, в котором приняли участие более 22 000 человек. В течение 7 лет все испытуемые должны были носить фитнес-браслеты, отслеживающие их активность в течение каждого дня. По прошествии этого периода времени ученые проанализировали все полученные данные и сравнили их. Особое внимание уделялось факторам и показателям организма, которые указывали на риски развития рака.

Результаты

Выяснилось, что короткие всплески физической активности, которые ограничивались 5 минутами, снижали шансы развития онкологических заболеваний на 18%. Как объяснили исследователи, в данном случае имеются в виду привычные "бытовые" нагрузки, например, переноска тяжелых пакетов с продуктами после похода в магазин, преставление массивной мебели, участие в энергичных играх с детьми и т. д.

Напротив, те люди, которые не занимаются спортом и для которых непривычны подобные всплески, подвергаются повышенному риску развития отдельных форм рака. Среди них рак молочной железы, эндометрия или толстой кишки.

"Мы знаем, что большинство людей среднего возраста не занимаются спортом регулярно: подобный образ жизни подвергает их повышенному риску развития онкологии. Благодаря появлению трекеров активности и проведенному длительному эксперименту мы смогли выявить связь между короткими всплесками "случайной" физической активности, являющихся частью повседневной жизни, и раком", – поделился своими мыслями один из авторов исследования.