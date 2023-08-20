Что такое межреберная невралгия
Последствия межреберной невралгии испытывали на себе около 10% взрослого населения. Она проявляется болью, но часто маскируется под другие заболевания. "Рамблер" расскажет, как верно определить болезнь.
Невралгия межреберных нервов – это боль различного характера, которая чаще всего встречается у людей старше 30-35 лет. Зачастую невралгию диагностируют, потому что человек думает, что у него возникли проблемы в сердце. Потому что невралгия может иметь острые симптомы, которые внезапно возникают с одной или с другой стороны.
Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний:
- Боль усиливается при дыхании, кашле, смехе, физической силовой нагрузке и движениях.
- Боль не меняет своей интенсивности при глубоком вдохе или мышечных напряжениях, но усиливается при кардио нагрузке (быстрая ходьба, бег, подъем по лестнице).
Симптомы межреберной невралгии:
- Боль усиливается при пальпации ребер и промежутков между ними.
- Болезненные симптомы слева ощущаются по ходу нерва или носят опоясывающий характер
- Боль локализуется за грудиной.
Однако при сильной боли в грудной клетке, точно определить, что это такое – невралгия или иная патология, сможет только врач.
Причины межреберной невралгии:
- Травмы торакальных нервов, грудной клетки и позвоночника
- Хирургические вмешательства и длительное нахождение в одном положении
- Отравление химическими веществами или прием лекарств
- Наследственные заболевания, аллергия, иные болезни и инфекционные процессы
- Нарушения обменных процессов в нервной ткани Недостаток в организме витаминов группы В
- Злоупотребление алкоголем
- Чрезмерная физичесая активность, переохлаждение или сильный стресс
Межреберная невралгия — это патология которая лечится либо врачом неврологом либо нейрохирургом. Как правило диагноз ставится после осмотра пациентов, сбора жалоб и проведения пальпации (осмотр пациента руками). Курс лечения состоит из физического покоя, назначения негормональных противовоспалительных препаратов в таблетированной форме или в инъекционной. Также местно прописывают использование мазей с негормональным противовоспалительным компонентом и назначают витаминную терапию группы B.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург