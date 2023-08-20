Что такое межреберная невралгия

Последствия межреберной невралгии испытывали на себе около 10% взрослого населения. Она проявляется болью, но часто маскируется под другие заболевания. "Рамблер" расскажет, как верно определить болезнь.

Невралгия межреберных нервов – это боль различного характера, которая чаще всего встречается у людей старше 30-35 лет. Зачастую невралгию диагностируют, потому что человек думает, что у него возникли проблемы в сердце. Потому что невралгия может иметь острые симптомы, которые внезапно возникают с одной или с другой стороны.