Три главных правила здоровой спины

Позвоночник – ось нашего тела, основа здоровья всего организма, красивой осанки, защита от преждевременного старения. Эти советы помогут сохранить здоровье позвоночника, если не забывать о них каждый день.
Основным аспектом сохранения здоровья позвоночника является регулярная физическая нагрузка. Начинать необходимо с упражнений ЛФК, гимнастики под контролем специалиста. Тут все зависит от уровня физической подготовки.
Если же человек уже столкнулся с проблемой – с болевым синдромом, необходимо обратиться к профильному специалисту – например, к врачу неврологу, с которым будет проведена необходимая диагностика, а затем назначено дообследование и предложена комплексная терапия.
Помимо этого применяется медицинский массаж, который также направлен на мышечное расслабление. Таким образом, комплексный подход является не только залогом успешного выздоровления, но и профилактикой возможных последующих обострений. Важно отметить, что терапия всегда подбирается индивидуально, и у всех перечисленных позиций имеются свои противопоказания.
Простое упражнение отлично укрепляет мышечную систему позвоночника: встаньте спиной к стене, одновременно касаясь ее затылком, плечами, лопатками, ягодицами и пятками. В таком положении стойте по две минуты каждое утро.
Присядьте, согните ноги в тазобедренном и коленном суставах. При этом спина должна быть прямой, постепенно вставайте. Если это возможно, вес лучше нести в обеих руках, чтобы распределить вес. Дамскую сумку лучше тоже носить на разных плечах.
Сделайте дома турник и возьмите за привычку висеть на нем по вечерам, расслабив спину. Йога и пилатес также в помощь тем, кто жалуется на боли в спине, и кому противопоказаны силовые нагрузки.
Именно изменение образа жизни является лучшей профилактикой здоровья спины. А если проблема уже дала о себе знать, необходимо обращение к профильному специалисту. Заниматься самолечением категорически запрещено.