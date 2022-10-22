Три главных правила здоровой спины

Позвоночник – ось нашего тела, основа здоровья всего организма, красивой осанки, защита от преждевременного старения. Эти советы помогут сохранить здоровье позвоночника, если не забывать о них каждый день.

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Основным аспектом сохранения здоровья позвоночника является регулярная физическая нагрузка. Начинать необходимо с упражнений ЛФК, гимнастики под контролем специалиста. Тут все зависит от уровня физической подготовки.

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Основная цель упражнений – создание мышечного корсета, который обеспечит правильное, равномерное распределение нагрузки и тем самым предотвратит так называемые «прострелы». Важны также и простые прогулки - ежедневная ходьба 30-40 минут в день очень полезна как для позвоночника, так и для всего организма.

Полянская Екатерина Александровна Врач-невролог Неврологического отделения Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК)

Если же человек уже столкнулся с проблемой – с болевым синдромом, необходимо обратиться к профильному специалисту – например, к врачу неврологу, с которым будет проведена необходимая диагностика, а затем назначено дообследование и предложена комплексная терапия.

Обычно терапия состоит из медикаментозного и немедикаментозного компонентов. Медикаментозная терапия, как правило, состоит из противовоспалительных нестероидных препаратов и препаратов из группы миорелаксантов, также возможно добавление витаминов группы Б. Немедикаментозное лечение может включать в себя курсовое проведение физиотерапии (электротоки, магнитотерапия), лечебные свойства которой заключаются в уменьшении локального воспаления. Возможно использование иглорефлексотерапии, техника которой заключается в воздействии на определенные точки, результатом чего является снижение мышечного напряжения.

Полянская Екатерина Александровна Врач-невролог Неврологического отделения Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК)

Помимо этого применяется медицинский массаж, который также направлен на мышечное расслабление. Таким образом, комплексный подход является не только залогом успешного выздоровления, но и профилактикой возможных последующих обострений. Важно отметить, что терапия всегда подбирается индивидуально, и у всех перечисленных позиций имеются свои противопоказания.

1. Стойте у стены

Простое упражнение отлично укрепляет мышечную систему позвоночника: встаньте спиной к стене, одновременно касаясь ее затылком, плечами, лопатками, ягодицами и пятками. В таком положении стойте по две минуты каждое утро.

2. Поднимайте тяжести правильно

Присядьте, согните ноги в тазобедренном и коленном суставах. При этом спина должна быть прямой, постепенно вставайте. Если это возможно, вес лучше нести в обеих руках, чтобы распределить вес. Дамскую сумку лучше тоже носить на разных плечах.

3. Мягкие растяжки.

Сделайте дома турник и возьмите за привычку висеть на нем по вечерам, расслабив спину. Йога и пилатес также в помощь тем, кто жалуется на боли в спине, и кому противопоказаны силовые нагрузки.