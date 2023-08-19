Вирус папилломы человека: симптомы, лечение и профилактика
Вирус папилломы человека – целая группа крайне распространенных вирусных заболеваний, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Существует более 190 известных типов ВПЧ. Они делятся на вирусы с высокой и низкой онкогенностью.
"Рамблер" поговорил с экспертом, узнал все подробности об этом заболевании и выяснил, как они проявляются и какие существуют методы лечения и профилактики.
О вирусе папилломы человека слышали многие, и типичные проявления на коже тоже не редкость. Точных статистических данных распространенности ВПЧ среди людей нет. Некоторое исследования указывают на вероятность до 65% и более. Однако проявления встречаются не так часто. Что касается ВПЧ высокого риска онкогенности, то этот процент, как показывают некоторые исследования, достигает 20.
Папилломавирусы, как рассказывает специалист, являются представителями семейства Papovaviridae и в течении тысячелетий паразитируют на людях и животных. Разновидности вирусов, поражающих животных, для человека не опасны. Сам вирус достаточно мелкий, всего 55 нм, 20-тигранный, безоболочечный и может поражать все эпителиальные клетки организма человека. Вирус папилломы человека разделяется на 5 основных групп: альфа, бета, гамма, мю и ню. Представители группы альфа участвуют в поражении гениталий. Остальные представители групп – кожу и иные слизистые.
Так, на некоторых участках тела, формируются образования цвета неизмененной кожи или слегка коричневатые с желтоватым оттенком в виде капли или бисера на коже. Почему это «ожерелье» чаще всего располагается на шее? Это связано с тем, что вирус папилломы активнее ведёт себя в местах повышенного трения, потения, например, цепочки, тугой воротник рубашки или галстук, а так же избыточная масса тела могут приводить к микротравмам, что в свою очередь приведёт к распространению инфекции. Нередко можно заметить образования в подмышечных впадинах у тучных людей, под косточкой бюстгальтера у женщин или в области паха у мужчин. У некоторых пациентов образования могут локализоваться в области верхних и нижних век, что при несвоевременном удалении создаёт дискомфорт, попадая в поле зрения.
На теле или в местах трения элементы часто самопроизвольно травмируются, что приводит к дополнительному распространению процесса. В большинстве случаев это безболезненные мягкие образования, не причиняющие проблем, не имеют заразность при контакте с кожей, но причиняют эстетический дискомфорт. Ведь отсутствие каких бы то ни было образований на коже мы ассоциируем со здоровьем и молодостью, и не спроста.
Папилломы вызваны наличием вируса папилломы человека. Своим присутствием в ядре клеток кожи (кератиноцитов) вирус вызывает мутации клеток и они начинают безудержно делиться, формируя кожные разрастания.
На сегодняшний день известно более 200 штаммов (вариантов) этого вируса. Каждый из штаммов «отвечает» за клинические проявления на разных участках тела: папилломы, вирусные бородавки, кондиломы. Например, подошвенные бородавки чаще вызваны папилломавирусами подтипов 1, 2, 4, 27 и 57.
Папилломавирус передаётся при прямом кожном контакте, в том числе от человека к человеку, а также может быть приобретён при ходьбе босиком по загрязнённым поверхностям, таким как общественные санузлы, раздевалки, или грязная земля. Вирус может жить несколько месяцев без носителя, устойчив как к высоким, так и низким температурам окружающей среды, что делает его крайне заразным.
Часть вирусов имеют высокий риск онкогенности (ВПЧ 16,18 типа) и способствуют развитию онкологических процессов, в частности рака шейки матки.
Диагностика образований для специалистов дерматологов, дерматоонкологов или косметологов не представляет трудностей. А вот установить наличие ВПЧ без клинических проявлений возможно лишь при проведении обследования ПЦР диагностики путём соскоба со слизистой. Обязательным является обследование обоих партнеров, при наличии жалоб у одного из них, как и необходимость лечения.
Актуальным и в настоящее время остается удаление. Методы деструкции применяются различного воздействия. Хирургические (скальпель), термические (жидкий азот), химические (кислоты и щелочи) и аппаратные (радиоволновой метод, лазер).
Дополнительно в программу лечения, по словам специалиста, обычно включаются иммуномодулирующие препараты, стимуляторы интерферона, общеукрепляющие.
Мерой профилактики является вакцинация.