Вирус папилломы человека: симптомы, лечение и профилактика

Вирус папилломы человека – целая группа крайне распространенных вирусных заболеваний, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Существует более 190 известных типов ВПЧ. Они делятся на вирусы с высокой и низкой онкогенностью.

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"Рамблер" поговорил с экспертом, узнал все подробности об этом заболевании и выяснил, как они проявляются и какие существуют методы лечения и профилактики.

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О вирусе папилломы человека слышали многие, и типичные проявления на коже тоже не редкость. Точных статистических данных распространенности ВПЧ среди людей нет. Некоторое исследования указывают на вероятность до 65% и более. Однако проявления встречаются не так часто. Что касается ВПЧ высокого риска онкогенности, то этот процент, как показывают некоторые исследования, достигает 20. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Папилломавирусы, как рассказывает специалист, являются представителями семейства Papovaviridae и в течении тысячелетий паразитируют на людях и животных. Разновидности вирусов, поражающих животных, для человека не опасны. Сам вирус достаточно мелкий, всего 55 нм, 20-тигранный, безоболочечный и может поражать все эпителиальные клетки организма человека. Вирус папилломы человека разделяется на 5 основных групп: альфа, бета, гамма, мю и ню. Представители группы альфа участвуют в поражении гениталий. Остальные представители групп – кожу и иные слизистые.

Так, на некоторых участках тела, формируются образования цвета неизмененной кожи или слегка коричневатые с желтоватым оттенком в виде капли или бисера на коже. Почему это «ожерелье» чаще всего располагается на шее? Это связано с тем, что вирус папилломы активнее ведёт себя в местах повышенного трения, потения, например, цепочки, тугой воротник рубашки или галстук, а так же избыточная масса тела могут приводить к микротравмам, что в свою очередь приведёт к распространению инфекции. Нередко можно заметить образования в подмышечных впадинах у тучных людей, под косточкой бюстгальтера у женщин или в области паха у мужчин. У некоторых пациентов образования могут локализоваться в области верхних и нижних век, что при несвоевременном удалении создаёт дискомфорт, попадая в поле зрения. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

На теле или в местах трения элементы часто самопроизвольно травмируются, что приводит к дополнительному распространению процесса. В большинстве случаев это безболезненные мягкие образования, не причиняющие проблем, не имеют заразность при контакте с кожей, но причиняют эстетический дискомфорт. Ведь отсутствие каких бы то ни было образований на коже мы ассоциируем со здоровьем и молодостью, и не спроста.

Папилломы вызваны наличием вируса папилломы человека. Своим присутствием в ядре клеток кожи (кератиноцитов) вирус вызывает мутации клеток и они начинают безудержно делиться, формируя кожные разрастания.

На сегодняшний день известно более 200 штаммов (вариантов) этого вируса. Каждый из штаммов «отвечает» за клинические проявления на разных участках тела: папилломы, вирусные бородавки, кондиломы. Например, подошвенные бородавки чаще вызваны папилломавирусами подтипов 1, 2, 4, 27 и 57. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Папилломавирус передаётся при прямом кожном контакте, в том числе от человека к человеку, а также может быть приобретён при ходьбе босиком по загрязнённым поверхностям, таким как общественные санузлы, раздевалки, или грязная земля. Вирус может жить несколько месяцев без носителя, устойчив как к высоким, так и низким температурам окружающей среды, что делает его крайне заразным.

Часть вирусов имеют высокий риск онкогенности (ВПЧ 16,18 типа) и способствуют развитию онкологических процессов, в частности рака шейки матки.

Диагностика образований для специалистов дерматологов, дерматоонкологов или косметологов не представляет трудностей. А вот установить наличие ВПЧ без клинических проявлений возможно лишь при проведении обследования ПЦР диагностики путём соскоба со слизистой. Обязательным является обследование обоих партнеров, при наличии жалоб у одного из них, как и необходимость лечения. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Актуальным и в настоящее время остается удаление. Методы деструкции применяются различного воздействия. Хирургические (скальпель), термические (жидкий азот), химические (кислоты и щелочи) и аппаратные (радиоволновой метод, лазер).

Дополнительно в программу лечения, по словам специалиста, обычно включаются иммуномодулирующие препараты, стимуляторы интерферона, общеукрепляющие.