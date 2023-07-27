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Папилломы: причины, диагностика, лечение

Не все люди достаточно серьезно относятся к папилломам, и некоторые предпочитают народные методы лечения. Это в корне не правильно.

Папилломы: причины, диагностика, лечение
© legion-media.ru

Почему появляются папилломы, чем они опасны и как их можно лечить - в материале "Рамблера".

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Причины

Чаще всего папиллом образуются из-за того, что человек заразился вирусом папилломы человека (ВПЧ). Правда не у всех инфицированных развиваются папилломы. Чаще всего это обусловлено следующими факторами:

  • Ослабленный иммунитет
  • Местные повреждения кожи
  • Возраст старше 30 лет
  • Генетическая предрасположенность
  • Половой путь передачи (касается некоторых типов ВПЧ)

Диагностика папилломы

Если у вас появилась папилломы, стоит показаться врачу. Специалист проведет визуальный осмотр с помощью лупы или дерматоскопа и в случае необходимости направит на биопсию, если папиллома покажется ему подозрительной.

Папилломы - доброкачественные образования, но в некоторых случаях могут быть опасны:

  1. Некоторые типы ВПЧ могут повысить риск развития рака.
  2. Папилломы могут быть источником инфекции и передаваться другим людям при контакте с ними.
  3. Папилломы могут стать болезненными или вызвать зуд, особенно если они расположены в чувствительных областях тела, таких как лицо или половые органы.
  4. Папилломы могут быть неприятными с эстетической точки зрения, особенно если они находятся на видимых местах, таких как лицо или шея.

Лечение папиллом

В зависимости от типа, размера и местоположения папиллом выбирается метод лечения. Как правило, это:

  1. Местные препараты, содержащие салициловую кислоту или мочевину.
  2. Криотерапия: метод, при котором папиллому разрушают жидким азотом.
  3. Хирургическое удаление с помощью скальпеля.
  4. Электрокоагуляции или лазерной коагуляции: ткани папилломы уничтожатся с помощью высокой температуры или лазерного излучения.

Ни в коем случае нельзя прижигать папилломы настойкой чистотела, перевязывать ниткой или отрывать руками, все это ведет к травмам и в конечном итоге может вызвать рак. Также важно после удаления направить образец удаленных тканей на гистологическое исследование.

Важно обратиться к квалифицированному врачу для оценки и лечения папиллом. Самолечение или неправильное удаление папилломы может привести к осложнениям или повторному появлению.

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