Папилломы: причины, диагностика, лечение
Не все люди достаточно серьезно относятся к папилломам, и некоторые предпочитают народные методы лечения. Это в корне не правильно.
Почему появляются папилломы, чем они опасны и как их можно лечить - в материале "Рамблера".
Причины
Чаще всего папиллом образуются из-за того, что человек заразился вирусом папилломы человека (ВПЧ). Правда не у всех инфицированных развиваются папилломы. Чаще всего это обусловлено следующими факторами:
- Ослабленный иммунитет
- Местные повреждения кожи
- Возраст старше 30 лет
- Генетическая предрасположенность
- Половой путь передачи (касается некоторых типов ВПЧ)
Диагностика папилломы
Если у вас появилась папилломы, стоит показаться врачу. Специалист проведет визуальный осмотр с помощью лупы или дерматоскопа и в случае необходимости направит на биопсию, если папиллома покажется ему подозрительной.
Папилломы - доброкачественные образования, но в некоторых случаях могут быть опасны:
- Некоторые типы ВПЧ могут повысить риск развития рака.
- Папилломы могут быть источником инфекции и передаваться другим людям при контакте с ними.
- Папилломы могут стать болезненными или вызвать зуд, особенно если они расположены в чувствительных областях тела, таких как лицо или половые органы.
- Папилломы могут быть неприятными с эстетической точки зрения, особенно если они находятся на видимых местах, таких как лицо или шея.
Лечение папиллом
В зависимости от типа, размера и местоположения папиллом выбирается метод лечения. Как правило, это:
- Местные препараты, содержащие салициловую кислоту или мочевину.
- Криотерапия: метод, при котором папиллому разрушают жидким азотом.
- Хирургическое удаление с помощью скальпеля.
- Электрокоагуляции или лазерной коагуляции: ткани папилломы уничтожатся с помощью высокой температуры или лазерного излучения.
Ни в коем случае нельзя прижигать папилломы настойкой чистотела, перевязывать ниткой или отрывать руками, все это ведет к травмам и в конечном итоге может вызвать рак. Также важно после удаления направить образец удаленных тканей на гистологическое исследование.
Важно обратиться к квалифицированному врачу для оценки и лечения папиллом. Самолечение или неправильное удаление папилломы может привести к осложнениям или повторному появлению.