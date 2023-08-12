Крапивница: симптомы, причины, лечение

Проблемы с кожей, зуд, странные высыпания хоть раз возникали у каждого человека. Некоторые из нас страдают от хронических болезней кожи, которые заметно снижают качество жизни. Одно из них — крапивница. "Рамблер" расскажет о симптомах, причинах и лечении крапивницы.

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Крапивница представляет собой кожную реакцию, вызывающую зудящие рубцы. Хроническая крапивница — это рубцы, которые сохраняются более шести недель и часто возвращаются в течение нескольких месяцев или лет. Часто причина хронической крапивницы неясна.

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Болезнь часто начинается как зудящие пятна, которые превращаются в опухшие рубцы разных размеров. Эти рубцы появляются и исчезают постепенно.

Хроническая крапивница может мешать сну и повседневной деятельности, значительно снижая качество жизни.

Симптомы

Симптомы хронической крапивницы включают:

Группы рубцов (волдырей), которые могут возникнуть в любом месте на теле

Рубцы, которые могут быть красными, фиолетовыми или телесного цвета, в зависимости от вашего цвета кожи

Рубцы, которые различаются по размеру, меняют форму, появляются и исчезают неоднократно.

Зуд

Болезненный отек (ангионевротический отек) вокруг глаз, щек или губ

Обострения бывают вызваны жарой, физической нагрузкой или стрессом

Симптомы, которые сохраняются более шести недель и повторяются часто, иногда в течение месяцев или лет, считаются хронической крапивницей.

Причины

Медики определили многие, но не все, факторы, которые могут вызывать крапивницу. К ним относятся продукты питания или вещества, которые вы принимаете, например лекарства. У некоторых людей крапивница развивается просто от прикосновения к определенным предметам.

Наиболее распространенные триггеры крапивницы:

Некоторые продукты (особенно арахис, яйца, орехи и моллюски)

Лекарства, такие как антибиотики (особенно пенициллин и сульфаниламид), аспирин и ибупрофен.

Укусы насекомых

Физические раздражители, такие как давление, холод, жара, физические упражнения или пребывание на солнце.

Латекс

Переливание крови

Бактериальные инфекции, в том числе инфекции мочевыводящих путей и острый фарингит.

Вирусные инфекции, включая простуду, инфекционный мононуклеоз и гепатит

Пыльца

Некоторые растения

По некоторым данным, более чем у 50% людей с хронической крапивницей, это состояние связано с аутоиммунной реакцией.

Лечение

Для лечения крапивницы часто используются антигистаминные препараты. Они работают, блокируя гистамин, химическое вещество на коже, которое может вызывать симптомы аллергии, включая рубцы. Предпочтительны антигистаминные препараты, не вызывающие сонливости. Они эффективны и имеют длительный эффект (можно принимать один раз в день) и имеют мало побочных эффектов. Ваш лечащий врач может порекомендовать комбинацию из двух или трех антигистаминных препаратов для, а также холодные компрессы или противозудные бальзамы для облегчения симптомов.

Тяжелые эпизоды крапивницы могут потребовать временного лечения преднизоном, аналогичным кортикостероидным препаратом или иммуномодулятором, который может уменьшить тяжесть симптомов.

Если ваша реакция связана с отеком языка или губ, или у вас проблемы с дыханием, ваш аллерголог может прописать вам автоинжектор эпинефрина (адреналина), который вы всегда должны держать под рукой. Это могут быть ранние симптомы анафилаксии, потенциально смертельной аллергической реакции, которая нарушает дыхание и может привести к шоку.

Единственным средством лечения анафилаксии является адреналин. Если у вас развилась крапивница, а инъектора нет поблизости или если использование автоинъектора не приводит к немедленному улучшению симптомов, позвоните в отделение неотложной помощи.

Если причину крапивницы можно определить, лучшее лечение — избегать триггера или устранять его: