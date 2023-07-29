Дерматит: причины, симптомы, лечение
Одно из распространенных заболеваний кожи - дерматит - может быть вызвано самыми разными факторами. Лечить его иногда бывает непросто, но возможно.
"Рамблер" рассказывает, почему возникает дерматит, какими симптомами он проявляется и как его могут лечить.
Симптомы дерматита
- Ощущение жжения и кожный зуд.
- Покраснение и припухлость.
- Шелушение и сухость.
- Волдыри на коже.
- Очаги высыпаний.
Причины дерматита
- Аллергическая реакция. Может проявиться при взаимодействии с некоторыми веществами - пыльцой, пищевыми продуктами, косметикой, лекарствами и так далее.
- Контактный дерматит. Возникает при контакте кожи с веществами, которые ее раздражают, например мылом, стиральным порошком, металлами.
- Экзема. Воспалительное заболевание кожи, которое носит хронический характер. Оно может усугубляться наследственностью или аллергией.
- Себорейный дерматит. Проявляется в виде чешуек и покраснений на коже головы, лица или других областях с высокой концентрацией сальных желез.
- Инфекции. Грибковые или бактериальные инфекции могут стать причиной дерматита.
- Гормональные изменения. У некоторых людей может развиться дерматит из-за гормональных изменений в связи с беременностью или менопаузой.
- Стресс. В тяжелые периоды жизни и склонных к этому людей может обостряться дерматит.
- Генетическая предрасположенность. У некоторых людей может быть повышен риск развития дерматита из-за наследственных факторов.
Важно отметить, что причины дерматита могут варьироваться у каждого человека, и врач на индивидуальной консультации поможет определить конкретную причину и найти наиболее эффективное лечение.
Лечение дерматита
Все зависит от его типа и причины. В некоторых случаях, достаточно избегать контакта с раздражающими веществами или аллергенами. Для облегчения симптомов могут быть применены следующие методы:
- Местные препараты - кремы или мази, которые содержат компоненты, снижающие воспаление и зуд.
- Холодные компрессы- также могут помочь снять зуд и воспаление.
- Исключение взаимодействия с раздражающими веществами - избегайте контакта с раздражающими веществами, такими как агрессивные моющие средства, синтетические ткани или косметические продукты с ароматизаторами.
- Антигистаминных препаратов - назначаются в случае аллергического дерматита.
- Кортикостероидные препараты - в некоторых случаях, врач может назначить местное применение кортикостероидных препаратов для снижения воспаления и зуда.
Важно обратиться к врачу-дерматологу для правильного диагноза и назначения лечения дерматита. Самолечение или неправильное лечение может усугубить состояние кожи или вызвать осложнения.