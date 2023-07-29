Дерматит: причины, симптомы, лечение

Одно из распространенных заболеваний кожи - дерматит - может быть вызвано самыми разными факторами. Лечить его иногда бывает непросто, но возможно.

"Рамблер" рассказывает, почему возникает дерматит, какими симптомами он проявляется и как его могут лечить.

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Симптомы дерматита

Ощущение жжения и кожный зуд. Покраснение и припухлость. Шелушение и сухость. Волдыри на коже. Очаги высыпаний.

Причины дерматита

Аллергическая реакция. Может проявиться при взаимодействии с некоторыми веществами - пыльцой, пищевыми продуктами, косметикой, лекарствами и так далее.

Контактный дерматит. Возникает при контакте кожи с веществами, которые ее раздражают, например мылом, стиральным порошком, металлами.

Экзема. Воспалительное заболевание кожи, которое носит хронический характер. Оно может усугубляться наследственностью или аллергией.

Себорейный дерматит. Проявляется в виде чешуек и покраснений на коже головы, лица или других областях с высокой концентрацией сальных желез.

Инфекции. Грибковые или бактериальные инфекции могут стать причиной дерматита.

Гормональные изменения. У некоторых людей может развиться дерматит из-за гормональных изменений в связи с беременностью или менопаузой.

Стресс. В тяжелые периоды жизни и склонных к этому людей может обостряться дерматит.

Генетическая предрасположенность. У некоторых людей может быть повышен риск развития дерматита из-за наследственных факторов.

Важно отметить, что причины дерматита могут варьироваться у каждого человека, и врач на индивидуальной консультации поможет определить конкретную причину и найти наиболее эффективное лечение.

Лечение дерматита

Все зависит от его типа и причины. В некоторых случаях, достаточно избегать контакта с раздражающими веществами или аллергенами. Для облегчения симптомов могут быть применены следующие методы:

Местные препараты - кремы или мази, которые содержат компоненты, снижающие воспаление и зуд.

Холодные компрессы- также могут помочь снять зуд и воспаление.

Исключение взаимодействия с раздражающими веществами - избегайте контакта с раздражающими веществами, такими как агрессивные моющие средства, синтетические ткани или косметические продукты с ароматизаторами.

Антигистаминных препаратов - назначаются в случае аллергического дерматита.

Кортикостероидные препараты - в некоторых случаях, врач может назначить местное применение кортикостероидных препаратов для снижения воспаления и зуда.