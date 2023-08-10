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Угри: симптомы, причины, лечение

Скорее всего, хоть раз в жизни у каждого из нас появлялись угри, особенно в подростковом возрасте. Однако у некоторых угри (акне) превращаются в реальную проблему, которую надо лечить.

Угри: симптомы, причины, лечение
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Подробнее о симптомах, причинах и лечении акне – в материале "Рамблера".

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Акне — это состояние кожи, которое возникает, волосяные фолликулы закупориваются кожным салом и мертвыми клетками кожи. Это вызывает белые угри, темные угри или прыщи. Акне чаще всего встречается у подростков, хотя им страдают люди всех возрастов.

Симптомы

Признаки акне варьируются в зависимости от тяжести состояния:

  • Белые угри (закрытые закупоренные поры)
  • Черные точки (открытые закупоренные поры)
  • Маленькие красные болезненные бугорки (папулы)
  • Прыщи (пустулы), которые представляют собой папулы с гноем на кончиках.
  • Большие, твердые, болезненные шишки под кожей (узелки)
  • Болезненные гнойные образования под кожей (кистозные поражения)

Угри обычно появляются на лице, лбу, груди, верхней части спины и плечах.

Причины

Врачи и ученые считают, что один или несколько из следующих факторов могут привести к развитию акне:

  • Избыток или высокая скопление масла в порах
  • Скопление омертвевших клеток кожи в порах
  • Рост числа бактерий в порах

Следующие факторы могут увеличить риск развития акне:

  • Гормоны. Повышение уровня андрогенов, мужских половых гормонов, может привести к акне. Их уровень повышается как у мальчиков, так и у девочек, как правило, в период полового созревания и вызывают увеличение сальных желез и выработку большего количества кожного сала. Гормональные изменения, связанные с беременностью, также могут вызывать акне.
  • Наследственность. Ученые считают, что у человека, у которого в семье были родственники с акне, выше шансы возникновения проблем с кожей.
  • Лекарства. Некоторые лекарства, такие как препараты, содержащие гормоны, кортикостероиды и другие, могут вызывать акне.
  • Возраст. Угревая сыпь может появиться у людей всех возрастов, но чаще всего она встречается у подростков.

Следующие факторы не вызывает акне, но могут усугубить его:

  • Диета. Некоторые исследования показывают, что употребление определенных продуктов может ухудшить состояние акне.
  • Стресс.
  • Экологические раздражители, такие как загрязнение и высокая влажность.
  • Сдавливание или ковыряние пятен.
  • Слишком сильное скрабирование кожи.

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Лечение

Лечение акне зависит от того, насколько оно тяжелое. Может пройти несколько месяцев лечения, прежде чем симптомы акне исчезнут.

Если у вас всего несколько угрей, скорее всего вам посоветуют безрецептурные гелей или кремы, содержащие бензоилпероксид.

Если ситуация серьезнее, то рекомендуется обращаться к дерматологу-косметологу, который пропишет рецептурные лекарства:

  • местные ретиноиды
  • местные антибиотики
  • азелаиновая кислота
  • антибиотики в таблетках
  • комбинированные оральные контрацептивы для женщин

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