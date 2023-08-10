Угри: симптомы, причины, лечение
Скорее всего, хоть раз в жизни у каждого из нас появлялись угри, особенно в подростковом возрасте. Однако у некоторых угри (акне) превращаются в реальную проблему, которую надо лечить.
Подробнее о симптомах, причинах и лечении акне – в материале "Рамблера".
Акне — это состояние кожи, которое возникает, волосяные фолликулы закупориваются кожным салом и мертвыми клетками кожи. Это вызывает белые угри, темные угри или прыщи. Акне чаще всего встречается у подростков, хотя им страдают люди всех возрастов.
Симптомы
Признаки акне варьируются в зависимости от тяжести состояния:
- Белые угри (закрытые закупоренные поры)
- Черные точки (открытые закупоренные поры)
- Маленькие красные болезненные бугорки (папулы)
- Прыщи (пустулы), которые представляют собой папулы с гноем на кончиках.
- Большие, твердые, болезненные шишки под кожей (узелки)
- Болезненные гнойные образования под кожей (кистозные поражения)
Угри обычно появляются на лице, лбу, груди, верхней части спины и плечах.
Причины
Врачи и ученые считают, что один или несколько из следующих факторов могут привести к развитию акне:
- Избыток или высокая скопление масла в порах
- Скопление омертвевших клеток кожи в порах
- Рост числа бактерий в порах
Следующие факторы могут увеличить риск развития акне:
- Гормоны. Повышение уровня андрогенов, мужских половых гормонов, может привести к акне. Их уровень повышается как у мальчиков, так и у девочек, как правило, в период полового созревания и вызывают увеличение сальных желез и выработку большего количества кожного сала. Гормональные изменения, связанные с беременностью, также могут вызывать акне.
- Наследственность. Ученые считают, что у человека, у которого в семье были родственники с акне, выше шансы возникновения проблем с кожей.
- Лекарства. Некоторые лекарства, такие как препараты, содержащие гормоны, кортикостероиды и другие, могут вызывать акне.
- Возраст. Угревая сыпь может появиться у людей всех возрастов, но чаще всего она встречается у подростков.
Следующие факторы не вызывает акне, но могут усугубить его:
- Диета. Некоторые исследования показывают, что употребление определенных продуктов может ухудшить состояние акне.
- Стресс.
- Экологические раздражители, такие как загрязнение и высокая влажность.
- Сдавливание или ковыряние пятен.
- Слишком сильное скрабирование кожи.
Лечение
Лечение акне зависит от того, насколько оно тяжелое. Может пройти несколько месяцев лечения, прежде чем симптомы акне исчезнут.
Если у вас всего несколько угрей, скорее всего вам посоветуют безрецептурные гелей или кремы, содержащие бензоилпероксид.
Если ситуация серьезнее, то рекомендуется обращаться к дерматологу-косметологу, который пропишет рецептурные лекарства:
- местные ретиноиды
- местные антибиотики
- азелаиновая кислота
- антибиотики в таблетках
- комбинированные оральные контрацептивы для женщин
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