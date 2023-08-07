Диарея: симптомы, причины, лечение
Диарея — состояние, при котором у человека появляется жидкий и частый стул. Сопровождается и другими симптомами, связанными с работой ЖКТ. У этого заболевания могут быть различные причины: инфекции и воспалительные процессы.
О том, какие симптомы сопровождаются диареей, какие у нее причины и чем лечить, — в материале “Рамблера”.
Симптомы
Главный симптом диареи — жидкий и частый стул. Это происходит из-за большого количества воды в кале. Иногда в стуле появляются примеси в виде крови, остатки пищи и слизи, которые зависят от причины поноса и его локализации.
Диарея сопровождается другими симптомами:
- Боль в животе;
- Вздутие и метеоризм;
- Тошнота и рвота;
- Слабость, головокружение, головная боль;
- Повышение температуры.
Причины
У диареи есть множество причин, наиболее распространенная — неправильное питание и отравление. Еще одной распространенной причиной диареи считают синдром раздраженного кишечника.
Среди заболеваний, провоцирующих диарею, отмечают:
- Сахарный диабет;
- Дисбактериоз;
- Желтуха;
- Болезни поджелудочной железы;
- Дисбаланс гормонов щитовидной железы.
Лечение
Лечение диареи зависит от происхождения симптома. Для избавления от поноса используются специальные препараты. Если произошла интоксикация, рекомендуется применять энтеросорбенты. При наличии инфекции — антибиотики.
Самое опасное проявление диареи заключается в потере жидкости, поэтому в первую очередь больному предлагают воду с электролитами — для восстановления баланса. В некоторых случаях применяются специальные солевые растворы. Если помощь нужна срочная и нет возможности обратиться в больницу, то предлагается употребление негазированных напитков: минеральной воды, компотов из сухофруктов и морсов с сахаром. Если потеря жидкости была объемной, то препараты и растворы вводят с помощью капельниц.
Если у человека хроническая диарея, необходимо искать ее причины, а уже потом назначать лечение. Это происходит после рекомендации врача.
Также при диарее нужно соблюдать диету. Пища должна легко усваиваться, не раздражать слизистую. Необходимо исключить алкоголь, табак, свеклу, кофе, молоко, виноград, редис, редьку, сливы, бобовые, фруктовые соки, соусы, специи и алкоголь.