Диарея: симптомы, причины, лечение

Диарея — состояние, при котором у человека появляется жидкий и частый стул. Сопровождается и другими симптомами, связанными с работой ЖКТ. У этого заболевания могут быть различные причины: инфекции и воспалительные процессы.

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О том, какие симптомы сопровождаются диареей, какие у нее причины и чем лечить, — в материале “Рамблера”.

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Симптомы

Главный симптом диареи — жидкий и частый стул. Это происходит из-за большого количества воды в кале. Иногда в стуле появляются примеси в виде крови, остатки пищи и слизи, которые зависят от причины поноса и его локализации.

Диарея сопровождается другими симптомами:

Боль в животе;

Вздутие и метеоризм;

Тошнота и рвота;

Слабость, головокружение, головная боль;

Повышение температуры.

Причины

У диареи есть множество причин, наиболее распространенная — неправильное питание и отравление. Еще одной распространенной причиной диареи считают синдром раздраженного кишечника.

Среди заболеваний, провоцирующих диарею, отмечают:

Сахарный диабет;

Дисбактериоз;

Желтуха;

Болезни поджелудочной железы;

Дисбаланс гормонов щитовидной железы.

Лечение

Лечение диареи зависит от происхождения симптома. Для избавления от поноса используются специальные препараты. Если произошла интоксикация, рекомендуется применять энтеросорбенты. При наличии инфекции — антибиотики.

Самое опасное проявление диареи заключается в потере жидкости, поэтому в первую очередь больному предлагают воду с электролитами — для восстановления баланса. В некоторых случаях применяются специальные солевые растворы. Если помощь нужна срочная и нет возможности обратиться в больницу, то предлагается употребление негазированных напитков: минеральной воды, компотов из сухофруктов и морсов с сахаром. Если потеря жидкости была объемной, то препараты и растворы вводят с помощью капельниц.

Если у человека хроническая диарея, необходимо искать ее причины, а уже потом назначать лечение. Это происходит после рекомендации врача.