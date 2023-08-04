Почему немеют части тела и как с этим справиться: отвечает врач

В жизни люди часто сталкиваются с онемение. Обычно это состояние выражается в ощущении мурашек в руке или в ноге. Человеку кажется, словно он отсидел конечности. Но причины у онемения, на самом деле, могут быть совершенно различные.

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На вопрос о том, в чем причины онемения и как с ним справиться, "Рамблеру" отвечает травматолог-ортопед Максим Саутин.

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По словам эксперта, одна из самых банальных причин онемения — сон в неправильном положении. В этом случае передавливается либо крупная артерия, либо нерв. Они не получают адекватного кровоснабжения — иннервации, а потому конечность посылает сигнал, что выражается в виде неприятных ощущений.

Частая причина онемения ног — длительное вынужденное положение сидя. Обычно достаточно сменить положение тела в пространстве, и человек довольно быстро начинает чувствовать себя лучше.

Здесь нужно разбираться более детально. Основные нервы нашего тела выходят из позвоночного столба, соответственно первое, что подозревают врачи при таких симптомах, — "защемление" нерва, то есть сдавливание в области выхода из позвоночного канала. Чаще всего это происходит в результате протрузии или грыжи диска, что свойственно для поясничного отдела позвоночника, поскольку нервы там достаточно крупные. Грыжи могут быть разными по размеру, однако они часто приводят не столько к онемению, сколько к достаточно сильно выраженным болевым ощущениям в области спины и нижних конечностей. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Лечат подобные состояния неврологи, нейрохирурги и физиотерапевты.

Если разбирать эту ситуацию на примере рук, то верхняя конечность и кисть в большей части иннервируется тремя крупными нервами. Они проходят на разных участках через узкие места — каналы или туннели. Так появился туннельный синдром — ситуация, при которой тот или иной нерв сдавливается в узком анатомическом пространстве. Здесь нужно проводить исследования, которые позволят разобраться, на каком уровне происходит компрессия. Если пациент жалуется на онемение достаточно давно, а нерв сильно страдает, то мы часто прибегаем к хирургическому вмешательству, так называемой декомпрессии нерва. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Распространенная причина онемения, с которой сталкиваются люди, — синдром карпального канала. При нем немеют большой, указательный и средний палец кисти. Это может быть связано как с длительным сидением за компьютером, когда мы управляем клавиатурой, мышью, так и с возрастными и с гормональными изменениями.