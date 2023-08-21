Как вылечить ячмень и почему он появляется
Ячмень – распространенное и многим известное заболевание, характеризующееся гнойным воспалением волосяного мешочка ресницы. Чаще всего при развитии этой проблемы, отекает и краснеет веко, воспалившийся участок чешется и болит.
Ячмень издавна привыкли лечить всевозможными народными способами, но "Рамблер" предпочел поговорить с экспертом и узнать, как правильно избавиться от этой проблемы и почему она вообще может возникать.
Ячмень, или гордеолум, – это воспаленная сальная железа или волосяная луковица ресницы, вызванная бактериями, чаще всего стафилококками, которые обычно присутствуют на веках. Когда эта железа закупоривается и инфицируется, появляется красный, воспаленный узел, болезненный при прикосновении. Но почему это происходит и как с этим бороться?
Причины появления ячменя
Ячмень обычно возникает, когда волосяной фолликул или сальная железа на веке блокируется или инфицируется. Это может произойти, если вы поцарапаете область или попадете в нее бактерии (при трении грязными руками или многоразовым платком).
Некоторые люди более склонны к развитию ячменя по следующим причинам:
- регулярно находятся в запыленном помещении;
- имеют воспаление век (состояние, известное как блефарит);
- имеют кожные заболевания;
- склонны к данной патологии пациенты с сахарным диабетом;
- на фоне гормональных изменений;
- при наличии сниженного иммунитета.
Ячмень обычно проявляется в виде красного, болезненного узла на веке. В некоторых случаях может наблюдаться выраженный отек век (преимущественно в первые сутки) и покраснение века, слезотечение, чувство дискомфорта или чувство инородного тела в глазу. В некоторых случаях может развиться гнойничок, который может самостоятельно вскрыться, после чего субъективно человек ощущает облегчение. В некоторых случаях возникновение ячменя может сопровождаться головными болями, повышением температуры тела и увеличением лимфатических узлов.
Лечение ячменя
В большинстве случаев ячмень не требует специфического лечения, но есть несколько методов, которые могут помочь ускорить процесс выздоровления:
- Гигиена век. Регулярная гигиена век с использованием теплой воды и мыла (детское, дегтярное) может помочь предотвратить или уменьшить частоту появления ячменя.
- Медикаменты. В зависимости от тяжести ситуации, врач может назначить прием оральных и/или местных (в каплях) антибиотиков или комбинацию антибиотика со стероидами для ускорения процесса исцеления.
- Избегайте макияжа и контактных линз. При наличии ячменя рекомендуется избегать нанесения макияжа и использования контактных линз, чтобы избежать дальнейшего раздражения и инфекции.
- Не стоит самостоятельно прокалывать или греть ячмень (особенно в первые сутки). Хотя ячмень может выглядеть как прыщ, его не следует прокалывать, выдавливать и прогревать, так как это может привести к распространению инфекции в глублежащие ткани или повреждению глаза.
Если отек века сильный и занимает всё веко или распространяется за пределы века на смежные участки лица, необходимо обратиться к врачу, так же если у вас регулярно появляются ячмени в одном и том же месте, или если ячмень не исчезает в течение нескольких дней.