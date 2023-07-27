Как выявить человека, который может стать алкоголиком

Алкоголизм — опасное заболевание, которое может проявиться в любом возрасте. Это — психологическая и физиологическая зависимость от спиртного. Поэтому при постановке диагноза человеку требуется серьезное лечение. Ученые много лет исследуют механизм проявления алкоголизма и выяснили, как можно заранее выявить будущего алкоголика.

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О том, по каким признакам можно определить наличие алкоголизма в будущем, — в материале “Рамблера”.

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Высокий интеллект

Ученые из университета Шотландии выяснили, что чем выше интеллект у человека, тем больше проявляется его склонность к алкоголизму. Они протестировали IQ сотни детей, а спустя 30 лет раздали им анкеты об их образе жизни и самочувствии.

Выяснилось, что те, кто показал более высокий уровень интеллекта в детстве, гораздо чаще сталкивались с проблемами, связанными с употреблением алкоголя.

Тяга к сладкому

Исследователи из Экстерского университета в Великобритании проанализировали ген, который занимается выработкой гормона FGF21. Они выяснили, что этот ген отвечает за повышенное артериальное давление, тягу к алкоголю и сахару. Им обладают только некоторые люди, которым ген достался от родителей. В норме гормон FGF21 есть в организме каждого человека. Поэтому люди, которые имеют тягу к сладкому из-за выработки этого гормона, также могут заболеть алкоголизмом.

Спокойный характер

В Институте цитологии и генетики СО РАН провели исследование о том, как характер коррелируется с предрасположенностью к алкоголизму. Они проанализировали поведение крыс, которые участвовали в эксперименте. Грызунов разделили на две группы. Одни отличались тревожностью и агрессивностью по отношению к человеку, а другие были спокойными.