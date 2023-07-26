Иногда люди узнают о гипертонической болезни только при появлении тяжелых осложнений. О том, как предотвратить развитие недуга, в интервью радио Sputnik рассказала терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.

По словам специалиста, факторами риска гипертонии являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли и алкогольных напитков, стресс, курение и наследственность. Если следить за своим образом жизни, питанием и отказаться от вредных привычек, то развитие заболевания можно отсрочить на несколько десятков лет.

"Если мы убираем факторы риска – нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения – конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет", – объяснила врач.