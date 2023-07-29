Симптомы и лечение столбняка

Столбняк – это инфекция, вызываемая столбнячной палочкой Clostridium tetani. В дачный сезон особенно велика угроза заражения ею, ведь эти инфекционные палочки живут в земле, в почве и путь заражения крайне простой – контактный. Бактерии попадают в организм через раны, ссадины, при ожогах, обморожениях и других ситуациях, когда присутствует открытая рана. Попадая в организм, бактерии столбняка распространяются среди отростков нервных клеток, чем вызывают спастические сокращения мышц и судороги.

© Unsplash

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как распознать развитие столбняка и какие существуют способы лечения этого коварного заболевания.

Видео дня

По словам нашего эксперта, можно различить 4 периода течения этой болезни: инкубационный, начальный, разгар, клиника разгара, выздоровление (к сожалению, довольно редкий исход).

Инкубационный период составляет от одной или двух недель и может растянуться до нескольких месяцев. Самое главное, – чем короче инкубационный период, тем более тяжело протекает само заболевание в последствие. Как правило, первые симптомы неспецифичны: это может быть головная боль, недомогание, слабость. Крайне сложно идентифицировать данные симптомы от других заболеваний. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Иногда инкубационный период протекает бессимптомно и пациент ничего не подозревает, хотя в этот момент он уже заражен столбняком. Если же уже есть специфичные симптомы, которые характерны для поражения столбняком, это очень неблагоприятный вариант, который очень часто в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

Симптомы столбняка: спазм жевательных мышц, затрудненное открывание рта (судорожно идет закрывание верхней и нижней челюстей), затрудненное глотание, напряжение мышц затылка, спины, живота, так называемое дугообразное положение тела, мышечные боли, чувствительность к свету, повышенная температура тела и потливость, ясное сознание при этом. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Лечение направлено на профилактику: при порезах, ранах, ссадинах, необходимо обработать рану, при необходимости делается хирургическая обработка, или же достаточно необходимых процедур в домашних условиях. При клиническом разгаре инфекции, как правило, такой пациент попадает уже в стационарные условия, в инфекционную больницу.