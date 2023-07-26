3 признака, что вам пора к флебологу
Флеболог — это специалист, чаще всего сердечно-сосудистый хирург или хирург общего профиля, который занимается диагностикой и лечением патологии венозной системы.
Как понять, что вам пора к нему на прием? Об этом "Рамблеру" рассказал врач-флеболог, хирург сети клиник "Семейная" Роман Моторов.
Чаще всего к флебологу обращаются с:
- варикозной болезнью нижних конечностей и малого таза, телеангиоэктазиями и ретикулярными венами (сосудистые звездочки),
- тромбозами глубоких и поверхностных вен,
- различными проявлениями венозной недостаточности, вплоть до трофических нарушений.
Помимо сбора жалоб, анамнеза и осмотра, пациентам проводится ультразвуковое исследование. Оно необходимо для постановки диагноза и проведения эндовенозной лазерной облитерации — это современный метод лечения варикоза.
"Основными задачами исследования являются оценка проходимости поверхностных и глубоких вен нижних конечностей, наличие и оценка патологического рефлюкса, оценка архитектоники магистральный стволов и их притоков. Благодаря этим параметрам флеболог получает подробную «карту» и планирует «маршрут» будущей операции. Именно поэтому исследование должен проводить непосредственно оперирующий хирург", — объяснил врач.
Когда же нужно обратиться к флебологу?
Отеки нижних конечностей
Чаще всего отеки появляются в области голени. Они усиливаются в ночное время и к утру, как правило, не проходят. Помимо отеков, могут возникать тяжесть и «чувство усталости» в области икроножных мышц, также усиливающиеся к вечеру.
Наличие расширенных вен на нижних конечностях
- телеангиоэктазии - «сосудистые звездочки»;
- ретикулярный вены - расширенные подкожные вены от 3 до 5мм в диаметре;
- варикозно расширенные вены от 5мм и более, отчетливо видимые и имеющие извитой ход.
Изменение цвета кожных покровов
- потемнение - гиперпигментация;
- появление участков липодерматосклероза - зоны с уплотненной подкожно-жировой клетчаткой;
- появление венозной экземы - специфический вариант воспаления сосочкового слоя дермы;
- трофические язвы - длительно не заживающие раны, как правило, в области голеней.
По словам врача-хирурга, все эти состояния развиваются не сразу, а постепенно, поэтому необходимо внимательно следить за своим здоровьем и обращать внимание даже на незначительные изменения.
В каких случаях необходимо срочно обратиться к флебологу?
"Когда по ходу подкожной вены, не обязательно варикозно измененной, появляется болезненное уплотнение, а кожные покровы над его поверхностью приобретают красноватый оттенок. Высока вероятность, что это тромбофлебит. Также срочно обратиться к флебологу необходимо, когда у пациента без видимой причины появились «тянущие» боли в области голени, бедра и появился отек, чаще всего односторонний, затрагивающий какой-то сегмент конечности). Это может быть клиническим проявлением тромбоза глубоких вен", — предупредил хирург.