3 признака, что вам пора к флебологу

Флеболог — это специалист, чаще всего сердечно-сосудистый хирург или хирург общего профиля, который занимается диагностикой и лечением патологии венозной системы.

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Как понять, что вам пора к нему на прием? Об этом "Рамблеру" рассказал врач-флеболог, хирург сети клиник "Семейная" Роман Моторов.

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Чаще всего к флебологу обращаются с:

варикозной болезнью нижних конечностей и малого таза, телеангиоэктазиями и ретикулярными венами (сосудистые звездочки),

тромбозами глубоких и поверхностных вен,

различными проявлениями венозной недостаточности, вплоть до трофических нарушений.

Помимо сбора жалоб, анамнеза и осмотра, пациентам проводится ультразвуковое исследование. Оно необходимо для постановки диагноза и проведения эндовенозной лазерной облитерации — это современный метод лечения варикоза.

"Основными задачами исследования являются оценка проходимости поверхностных и глубоких вен нижних конечностей, наличие и оценка патологического рефлюкса, оценка архитектоники магистральный стволов и их притоков. Благодаря этим параметрам флеболог получает подробную «карту» и планирует «маршрут» будущей операции. Именно поэтому исследование должен проводить непосредственно оперирующий хирург", — объяснил врач.

Когда же нужно обратиться к флебологу?

Отеки нижних конечностей

Чаще всего отеки появляются в области голени. Они усиливаются в ночное время и к утру, как правило, не проходят. Помимо отеков, могут возникать тяжесть и «чувство усталости» в области икроножных мышц, также усиливающиеся к вечеру.

Наличие расширенных вен на нижних конечностях

телеангиоэктазии - «сосудистые звездочки»;

ретикулярный вены - расширенные подкожные вены от 3 до 5мм в диаметре;

варикозно расширенные вены от 5мм и более, отчетливо видимые и имеющие извитой ход.

Изменение цвета кожных покровов

потемнение - гиперпигментация;

появление участков липодерматосклероза - зоны с уплотненной подкожно-жировой клетчаткой;

появление венозной экземы - специфический вариант воспаления сосочкового слоя дермы;

трофические язвы - длительно не заживающие раны, как правило, в области голеней.

По словам врача-хирурга, все эти состояния развиваются не сразу, а постепенно, поэтому необходимо внимательно следить за своим здоровьем и обращать внимание даже на незначительные изменения.

В каких случаях необходимо срочно обратиться к флебологу?