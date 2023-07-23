Псориаз: причины, симптомы, лечение

Согласно статистике, около четверти всех кожных заболеваний приходится на псориаз тех или иных локализаций. Это хроническое заболевание кожных покровов и ногтевых пластин, от которого страдает примерно 100 миллионов человек во всем мире. При этом с каждым годом оно "молодеет".

© Unsplash.com

Разбираемся с врачом-дерматовенерологом Наталией Жовтан, почему возникает псориаз, как он проявляется и чем лечится, в материале "Рамблера".

Видео дня

Причины возникновения псориаза

Окончательная причина возникновения заболевания вызывает до настоящего времени споры и находится в постоянном дополнительном изучении. Найдена связь с нарушением в работе иммунных клеток организма, они вырабатывают медиаторы воспаления — вещества, которые «запускают» воспалительную реакцию, что в конечном счете приводит к неконтролируемому делению клеток, пролиферации кератиноцитов. В результате возникает инфильтрация и шелушение (десквамация) кожи, зуд. Формируется бляшка. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Однако, по словам врача, существует огромное количество провоцирующих факторов, которые запускают основной механизм или являются причиной обострения. Генический фактор является важным, но не всегда основополагающим.

Основными считаются:

эмоциональное-стрессовые состояния, длительное физическое напряжение, нервно-психические травмы,

вакцинация,

инфекционные заболевания,

обширные травмы и укусы,

ожоги,

ранения,

колебания гормонального фона при беременности, грудном вскармливании, в период пубертата и климакса,

гипотермия длительная,

активная терапия антибиотиками и фитопрепаратами, лекарственная интоксикация,

активное употребление копченостей и агрессивных консервантов, пищевые отравления,

алкогольная интоксикация,

длительная инсоляция,

перемена климата.

Симптомы псориаза

Псориаз имеет множество обличий и клинических форм, что затрудняет диагностику даже для опытных дерматологов. Сложными могут быть локализация на волосистой части головы, что зачастую можно принять за себорейный дерматит. Псориаз ногтевых пластин также часто воспринимается как грибок ногтей, что приводит к неэффективности в лечении. В большинстве случаев бляшки имеют характерный признак: возвышающийся край, цвет и крупнопластинчатое шелушение. Дерматологи используют в диагностике симптом "псориатической триады": симптом стеаринового пятна при поскабливании, терминальной пленки при продолжении скобления и "кровяной росы" как завершение диагностического приема. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Современные методы диагностики расширяются, и врачи используют дерматоскопию как метод неинвазивного обследования, для которого определены характерные критерии расположения сосудов и чешуек. Однозначной жирной точкой диагностики является гистология биопсийного материала. Это крайне важно при затруднении в диагностике и в сомнительных случаях.

Отдельно дерматолог выделила симптом Кебнера, когда в период активных высыпаний, высокой активности процесса, любые повреждения кожи реализуются бляшками — при линейных царапинах, эпиляции, порезах, обрезном маникюре.

У некоторых пациентов псориаз долгое время, а иногда в течении всей жизни, не оставляет видимых проявлений на коже, оставаясь скрытым заболеванием. Он может появляться в виде ограниченных бляшек на голове или в виде дежурных бляшек в области локтевых или коленных суставов розового или багроватого цвета с возвышающимся краем и выраженным шелушением. Основной жалобой пациентов может быть интенсивный зуд пораженной области, чувство стянутости кожи и следы чешуек на одежде. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

сахарным диабетом,

гипертонической болезнью,

инсультом,

аутоиммунными заболеваниями,

подагрой,

врожденными патологиями,

ожирением. Как отметила врач, псориаз — это не заболевание кожи, а полиорганное заболевание с вовлечением суставов и поражением внутренних органов, вплоть до органов зрения. Каждое параллельно протекающее заболевание при псориазе отягощается и осложняется. Так, в группе риска пациенты с:

Для пациентов с псориазом характерно состояние хронической усталости и психологического страдания. Поэтому одной из рекомендации для пациентов является консультация психолога.

Лечение псориаза

Современная медицина способна лишь сдерживать натиск этого заболевания. По словам врача, универсального лечения нет. Оно проводится в соответствии с тяжестью течения псориаза и вовлеченностью органов. Варианты лечения разнообразны и должны быть поддерживающими.

Лечение псориаза длительное, основанное на доказательных аспектах. Не стоит ожидать от самых прогрессивных методов лечения результата «завтра». В процесс вовлечены самые сложные иммунные механизмы. В настоящее время используются и наружная терапия, и фототерапиях, и биологические препараты. Но не все из них имеют 100% результат. Достичь длительной ремиссии удается не всегда. Порой заболевание отступает на длительное время, но в большинстве случаев процесс течения злокачественный, так как провоцирующих факторов много. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Сейчас в лечении псориаза не применяют дегтярные препараты, как раньше, так как доказано их канцерогенное действие. Признано также неэффективным применение кератолитиков в активной фазе заболевания. Наружные препараты работают только наружно и при нанесении под окклюзию. Действие зависит от объема и частоты нанесения. В некоторых случаях эффективным будет нанесение под воздухонепроницаемую повязку.

По словам медика, нельзя без рекомендаций врача долгосрочно использовать топические кортикостероидные лекарственные средства (ТКС).