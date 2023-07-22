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Панкреатит: причины, симптомы, лечение

Панкреатит - серьезное заболевание поджелудочной железы, которое может иметь опасные последствия.

Панкреатит: причины, симптомы, лечение
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"Рамблер" рассказывает, какие формы панкреатита бывают, чем он опасен, какие у него симптомы, почему он развивается и как его лечить.

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В случае острой формы панкреатита происходит повреждение железистой ткани органа, из-за чего могут пострадать печень, почки, легкие. В самых тяжелых случаях острый панкреатит может привести к развитию абсцесса, некроза тканей поджелудочной железы и сепсиса вплоть до летального исхода.

Хронический панкреатит может привести к постепенному разрушению тканей поджелудочной железы и нарушению ее функций. Это может вызывать недостаток пищеварительных ферментов, что приводит к нарушениям пищеварения и всасывания питательных веществ. Также хронический панкреатит может вызвать диабет из-за нарушения выработки инсулина поджелудочной железой.

Поэтому важно принимать меры для предотвращения панкреатита и, при его наличии, строго соблюдать рекомендации врача для контроля заболевания и предотвращения осложнений.

Симптомы панкреатита

  • Опоясывающая боль в верхней части живота, которая может отдавать в спину. Может быть ноющей или схваткообразной.
  • Отрыжка воздухом, изжога.
  • Напряжение или набухание живота.
  • Тошнота и рвота, не приносящая облегчения. В содержимом может наблюдаться желчь.
  • Диарея.
  • Отсутствие аппетита.
  • Пожелтение склер.

Причины

Чаще всего панкреатит развивается в результате действия следующих факторов:

  • Образ жизни: любовь к алкоголю, а также острой и жирной пище.
  • Наличие камней в желчном пузыре: камни могут блокировать желчный проток, из-за чего может воспалиться поджелудочная железа.
  • Травматические повреждения поджелудочной железы, например, во время хирургических вмешательств.

Лечение

В зависимости от формы панкреатита, тяжести заболевания и клинической картины в целом лечение назначает только врач. Чаще всего терапия включает применение следующих препаратов:

  • спазмолитические препараты в сочетании с анальгетиками для снятия болевого синдрома,
  • ингибиторы протонного насоса,
  • препараты, содержащие ферменты поджелудочной железы,
  • антибактериальные препараты.

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Хорошей профилактикой панкреатита становится изменение образа жизни: отказ от алкоголя, жирной, жареной, острой пищи и повышение физической активности.

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