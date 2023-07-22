Панкреатит: причины, симптомы, лечение
Панкреатит - серьезное заболевание поджелудочной железы, которое может иметь опасные последствия.
"Рамблер" рассказывает, какие формы панкреатита бывают, чем он опасен, какие у него симптомы, почему он развивается и как его лечить.
В случае острой формы панкреатита происходит повреждение железистой ткани органа, из-за чего могут пострадать печень, почки, легкие. В самых тяжелых случаях острый панкреатит может привести к развитию абсцесса, некроза тканей поджелудочной железы и сепсиса вплоть до летального исхода.
Хронический панкреатит может привести к постепенному разрушению тканей поджелудочной железы и нарушению ее функций. Это может вызывать недостаток пищеварительных ферментов, что приводит к нарушениям пищеварения и всасывания питательных веществ. Также хронический панкреатит может вызвать диабет из-за нарушения выработки инсулина поджелудочной железой.
Поэтому важно принимать меры для предотвращения панкреатита и, при его наличии, строго соблюдать рекомендации врача для контроля заболевания и предотвращения осложнений.
Симптомы панкреатита
- Опоясывающая боль в верхней части живота, которая может отдавать в спину. Может быть ноющей или схваткообразной.
- Отрыжка воздухом, изжога.
- Напряжение или набухание живота.
- Тошнота и рвота, не приносящая облегчения. В содержимом может наблюдаться желчь.
- Диарея.
- Отсутствие аппетита.
- Пожелтение склер.
Причины
Чаще всего панкреатит развивается в результате действия следующих факторов:
- Образ жизни: любовь к алкоголю, а также острой и жирной пище.
- Наличие камней в желчном пузыре: камни могут блокировать желчный проток, из-за чего может воспалиться поджелудочная железа.
- Травматические повреждения поджелудочной железы, например, во время хирургических вмешательств.
Лечение
В зависимости от формы панкреатита, тяжести заболевания и клинической картины в целом лечение назначает только врач. Чаще всего терапия включает применение следующих препаратов:
- спазмолитические препараты в сочетании с анальгетиками для снятия болевого синдрома,
- ингибиторы протонного насоса,
- препараты, содержащие ферменты поджелудочной железы,
- антибактериальные препараты.
Хорошей профилактикой панкреатита становится изменение образа жизни: отказ от алкоголя, жирной, жареной, острой пищи и повышение физической активности.