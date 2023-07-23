Почему мы постоянно просыпаемся ночью: отвечает врач

Многих каждую ночь мучает беспокойный сон. Люди неожиданно просыпаются, потом снова пытаются заснуть — и уже с большим трудом. Иногда мешает даже малейший шорох или неудобная подушка. Однако проблемы со сном могут быть связаны не только с дискомфортом вокруг, но и проблемами со здоровьем.

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Подробнее о том, в чем причины постоянных пробуждений и как с этим справиться, "Рамблеру" рассказывает клинический психолог Анита Дмитриева.

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В чем причины

Недостаток сна влияет на физическое и психическое здоровье, мышление и повседневную деятельность.

Важно высыпаться каждую ночь. Количество сна, которое необходимо, зависит от возраста, образа жизни, состояния здоровья. Большинству взрослых требуется около 7-8 часов сна каждую ночь. Дмитриева Анита PhD по когнитивной психологии, клинический психолог, семейный психотерапевт

К расстройствам нарушения сна принято относить бессонницу, апноэ во сне, синдром беспокойных ног, нарушение циркадных ритмов, ночные кошмары. Причинами частных ночных пробуждений также могут быть:

Болезни сердца.

Проблемы с дыханием из-за астмы, бронхита или другого заболевания легких.

Посттравматическое стрессовое расстройство.

Боль, особенно при артрите, сердечной недостаточности, серповидноклеточной анемии или раке.

Психические заболевания, например депрессия и тревога.

Частая потребность в мочеиспускании (из-за диабета, болезни сердца, почек или воспаления мочевого пузыря).

Проблемы с пищеварением, особенно боль и кашель при кислотном рефлюксе или симптомах синдрома раздраженного кишечника, а также несварения.

Колебания уровня гормонов, в том числе у женщин во время менструации или менопаузы.

Если проблемы со здоровьем часто прерывают ваш сон, сообщите об этом врачу. Это может означать, что вам нужно начать или изменить лечение, чтобы взять симптомы под контроль. Дмитриева Анита PhD по когнитивной психологии, клинический психолог, семейный психотерапевт

Помимо болезней, человек может постоянно просыпаться и по ряду других причин:

Кофеин и алкоголь.

Ненормированный график, в том числе сменная работа.

Стресс.

Некоторые виды лекарств.

Старение. С возрастом люди часто меньше находятся в глубокой, спокойной стадии сна. Их также легче разбудить.

Перегрев.

Что делать

Чтобы наладить режим, нужно заняться гигиеной сна. Следует придерживаться следующих правил:

Не употреблять табак, кофеин, алкоголь, не переедать в конце дня.

Выходить на улицу хотя бы на 15 минут перед сном, чтобы насытить ткани кислородом.

Регулярно заниматься спортом. Тренироваться минимум за 3 часа до сна.

Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Не спать днем.

Не использовать устройства с экранами за час до сна.

Не использовать кровать ни для чего, кроме сна или секса.

Если вы проснулись и не можете снова заснуть через 15 или 20 минут, встаньте с постели и займитесь чем-нибудь успокаивающим, пока снова не почувствуете сонливость. Не поддавайтесь желанию взять телефон, пока вы пытаетесь снова заснуть. Дмитриева Анита PhD по когнитивной психологии, клинический психолог, семейный психотерапевт

Лечение нарушений сна зависит от расстройства. Они могут включать: