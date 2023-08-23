Как распознать проблемы с почками

Проблемы с почками не слишком очевидны по симптоматике, но есть ряд проявлений, которые смогут указать вам на необходимость обратиться к специалисту и провести диагностику, чтобы вовремя выявить возможные заболевания.

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"Рамблер" поговорил с врачом и узнал, как выявить проблемы с почками. На наши вопросы ответил врач общей практики, бариатрический хирург Максим Елисеев.

По словам специалиста, еще Гиппократом была введена практика уроскопии, которая подразумевала визуальное исследование мочи пациента. В то время считалось, что моча — ненужный продукт организма, через который наш организм выводил все лишние вещества.

На сегодняшний день мы не используем архаичные методы исследования: существуют современные лаборатории, которые предоставляют различный спектр анализов для постановки диагноза. В частности, чтобы определить проблемы с почками, можно обратить внимание на количество мочи, цвет, запах, ее липкость. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Кроме этого, о проблемах с почками могут сигнализировать отечность лица, отечность вокруг глазниц, боли и дискомфорт в поясничной области, которые предшествуют мочеиспусканию либо возникают сразу после него.