Остеопороз: как вовремя выявить и предупредить заболевание

Остеопороз – заболевание костно-мышечной системы. Оно характеризуется снижением плотности костей и их хрупкостью, которая развивается в результате нарушения метаболизма костной ткани.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, как вовремя распознать у себя это заболевание и предупредить его развитие.

Остеопороз — это состояние, которое касается, как правило, и мужчин, и женщин, чей возраст достиг уже более, чем пятидесяти лет. Чаще всего это заболевание это встречается у женщин в связи с наступлением менопаузы и, как следствие, размягчением костной ткани. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Среди симптомов традиционно наблюдаются ломота в костях и частые переломы. Уже только эти два симптома должно заставить пациента задуматься о нарушениях обмена кальция в костях.

Для того, чтобы более тщательно изучить этот вопрос и проверить, не развивается ли у человека такое заболевание, как остеопороз, необходимо пройти определенную диагностику. Есть исследование, которое называется денситометрия, именно оно поможет определить плотность костной ткани. Имеет смысл раз в пару лет проходить это обследование, чтобы был шанс вовремя выявить заболевание.