Почему появляются невусы и можно ли от них избавиться

Невусы, иными словами – родинки, есть практически у всех людей в немалых количествах. Они представляют собой небольшие образования, состоящие из меланоцитов. На протяжении всей жизни невусы могут менять окраску и размер. Чаще всего это происходит в подростковом возрасте, в период полового созревания или из-за длительного нахождения под прямыми лучами солнца.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему появляются невусы и можно ли, а, главное, нужно ли от них избавиться.

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Чаще всего невусы являются врожденными, специалисты считают, что они появляются вследствие врожденных патологий кожного покрова. Когда клетки невоциты, содержащие в избытке пигмент, скапливаются в большом количестве в одном месте, на коже проявляется пятно темного цвета.

Самой большой проблемой, тревожащей всех в вопросе родинок, является их перерождение из доброкачественных образований в меланому – онкологическое заболевание кожи.

Наш эксперт рассказал, как лучше защищать кожу и невуса от прямых солнечных лучей и каким способом их удаляют в случае необходимости.

Иссечение является основным методом лечения меланоцитарных опухолей, больших невусов. Другие средства также известны для лечения данной формы поражения кожи, если существует опасность перерождения доброкачественной опухоли в онкологию. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Способы защиты

Согласно исследованию, проведенному на мышах, черный чай обладает защитным действием от ультрафиолетовых лучей и снижает риск развития рака кожи. Это свойство все еще необходимо продемонстрировать на людях, прежде чем его можно будет подтвердить; Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Продукты, богатые антиоксидантами, рекомендуются из-за их способности снижать риск развития всех видов рака, включая рак кожи. Среди этих продуктов есть, в частности, ягоды, виноград, красная фасоль, черный шоколад, брокколи, клюква, ежевика, сладкий перец, спаржа, артишоки и др.

Согласно научным исследованиям, антиоксиданты в зеленом чае также дают полезные фотозащитные свойства для кожи.

Каротиноиды также обладают защитным действием против солнечных лучей. Они в изобилии содержатся в некоторых овощах, таких как морковь, помидоры, тыква, шпинат, грейпфрут, крыжовник, черника. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Некоторые научные наблюдения показали, что лечение на основе витамина С и меди оказывает токсическое действие на раковые клетки меланомы.