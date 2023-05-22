5 ранних симптомов меланомы, которые не проявляются на коже

22 мая отмечается день диагностики меланомы в России. Меланома – одно из самых опасных онкологических заболеваний.

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Рак кожи может долгое время не сигнализировать о себе посредством явных симптомов, из-за чего пациенты нередко обращаются к медикам лишь на поздних стадиях.

Однако существуют симптомы меланомы, которые не проявляются на коже, но при этом должны насторожить. Нередко именно они указывают на развивающийся рак кожи. Подробнее об этих симптомах – в материале "Рамблера".

Воспаленные лимфоузлы

Воспаленные и болезненные лимфоузлы (особенно те, что расположены под челюстью, в паху и в подмышечных пазухах) – повод проконсультироваться с врачом. Весьма часто иммунитет реагируют на развивающуюся меланому посредством воспаления лимфоузлов.

Боль в животе

При некоторых видах меланомы метастазы могут распространиться в печени. В данном случае пациенты ощущают боль в верхней правой части живота. Если вы регулярно сталкиваетесь с такой болью, обратитесь к врачу и сделайте УЗИ внутренних органов.

Затрудненное дыхание

Иногда метастазы опухоли распространяются в легких, что вызывает одышку, постоянный кашель и затрудненное дыхание. Не пренебрегайте изменениями в работе организма и не затягивайте с походом к врачу.

Ухудшение зрения

В некоторых случаях рак кожи провоцирует ослабление зрения: человек начинает хуже видеть и сталкивается с "туманом" перед глазами. Это тревожный сигнал, причину которого важно установить.

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