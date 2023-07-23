Почему антибиотики нельзя сочетать с алкоголем

Антибиотики — это большая группа лекарственных препаратов, которые назначают для лечения бактериальных инфекций. Распространено убеждение, что их нельзя сочетать с алкогольными напитками.

Так ли это на самом деле и что будет, если выпить спиртное во время приема антибиотиков? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Антибиотики бывают разные и у каждого из них свои показания, противопоказания, побочные эффекты и сочетаемость, как с другими лекарственными препаратами, так и с алкоголем. Употребление спиртного с одними антибиотиками может снизить эффективность лечения, привести к обезвоживанию, нарушению нормального сна и снижению иммунного ответа организма, а с другими — привести к более опасным для жизни последствиям. Поэтому, если вы не уверены в безопасности подобного действия, лучше не пить алкоголь во время лечения и обязательно проконсультироваться со своим врачом.

Какие могут быть последствия

Повреждение печени

Хорошо известно, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к циррозу печени. Прием антибиотиков, которые также могут повредить печень, может привести к дополнительной нагрузке на орган, усугублению хронических заболеваний и нарушению работы печени.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появились такие симптомы, как лихорадка, озноб, боль в суставах или отек, необычное кровотечение или кровоподтеки, кожная сыпь, зуд, потеря аппетита, усталость, тошнота или рвота, боль в желудке, моча темного цвета, стул бледного цвета или пожелтение кожи и глаз.

Побочные эффекты со стороны центральной нервной системы

Алкоголь угнетает центральную нервную систему. Некоторые антибиотики, например, метронидазол, также могут влиять на ЦНС, у человека могут появляться такие побочные эффекты, как сонливость, спутанность сознания, головокружения. При совместном употреблении спиртного и антибиотиков могут возникать серьезные аддитивные эффекты.

Проблемы с ЖКТ

При употреблении антибиотиков могут возникнуть такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, диарея, боль в животе. Употребление алкоголя может еще больше усугубить эти реакции.

Дисульфирамоподобная реакция

Это самый распространенный побочный эффект от употребления алкоголя при лечении антибиотиками, например, цефотетаном, тинидазолом. Для него характерны такие симптомы, как: