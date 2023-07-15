Цистит: симптомы, причины и лечение

Частые позывы к мочеиспусканию и резкая боль в процессе - самые частые симптомы цистита. Это воспалительное заболевание мочевого пузыря чаще всего вызывают бактерии.

© ru.123rf.com

"Рамблер" рассказывает, как возникает и протекает заболевание, по каким симптомам его можно заподозрить, как его обычно лечат и какие существуют способы профилактики.

Видео дня

Симптомы

Дизурия - резкая боль и жжение во время мочеиспускания.

Частые позывы.

Ощущение, что мочевой пузырь не полностью опорожнился.

Гематурия (так как мочевой пузырь находится в напряжении от боли, его стенки могут травмироваться, из-за чего в моче появляется кровь).

Чувство усталости и общее недомогание.

Дискомфорт внизу живота, перерастающий в острую боль.

При первом подозрении на цистит, нужно немедленно обратиться за помощью к врачу для уточнения диагноза. Лечить самостоятельно цистит нельзя. Иначе заболевание может в скором времени вернуться, но последствия могут быть гораздо хуже, вплоть до воспаления почек.

Причины

Бактериальная инфекция: когда бактерии из кишечника опадают через уретру в мочевой пузырь. Половые инфекции: хламидиоз, гонорея или трихомониаз могут стать причиной цистита. Некоторые продукты или вещества могут раздражать слизистую оболочку мочевого пузыря и вызывать воспаление. Например, острые специи, алкоголь, кофе, спреи для интимной гигиены, спермициды. Ослабленный иммунитет. Механическое повреждение: неосторожное применение катетера, неполное опорожнение мочевого пузыря, частые интенсивные физические нагрузки повышают риск развития цистита. Гормональные изменения: во время менструации, беременности или сразу после родов также повышается риск развития цистита.

Лечение

Как и любое заболевание, лечение цистита может варьироваться в зависимости от тяжести и причины заболевания. Обычно цистит лечат антибиотиками, которые могут быть назначены врачом после проведения анализов мочи. Кроме того, врач может рекомендовать употребление большого количества жидкости, чтобы помочь вымыванию бактерий из мочевого пузыря.

Также могут быть рекомендованы противовоспалительные препараты для снятия боли и дискомфорта, а также препараты, которые помогают улучшить функцию мочевого пузыря и уменьшить частоту мочеиспускания.

Важно следовать рекомендациям врача и не пропускать приемы лекарств, чтобы обеспечить эффективное и быстрое восстановление. Кроме того, для предотвращения повторного появления цистита рекомендуется соблюдать гигиенические правила, избегать переохлаждения и употреблять достаточное количество жидкости.

Профилактика

Соблюдать правила гигиены. Регулярно мыть гениталии, использовать чистое белье и полотенца.

Не переохлаждаться. Одеваться по погоде, не сидеть на холодных поверхностях, не купаться в холодной воде.

Употреблять достаточное количество жидкости - не менее 1,5-2 литров воды в день.

Избегать чрезмерного употребления алкоголя и острой, жирной пищи.