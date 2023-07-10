О каких болезнях говорят темные локти: отвечает врач
Темные и огрубевшие участки на локтях — достаточно распространенное явление. Они не только выглядят не эстетично, но и могут сигнализировать о заболевании внутренних органов.
"Рамблер" узнал у врача-дерматолога Наталии Жовтан, почему у людей темнеют локти и на какие заболевания это указывает.
Почему темнеют именно локти
С потемнением и огрублением локтей сталкиваются люди разного возраста: как среднего и преклонного, так и подросткового. Врач Наталия Жовтан отмечает, что кожа в этой зоне имеет особое строение, а потому склонна к быстрому ороговению.
В ней находится совсем небольшое количество сальных и потовых желез, волосяные фолликулы выражены слабо, иннервация и кровоснабжение — минимальные. Участки локтей в течении дня максимально подвержены растяжению, поскольку постоянно сгибаются и разгибаются. А эластичность в этой области ограничена.
На какие проблемы это указывает
Наталия Жовтан рассказала о нескольких причинах потемнения в области локтевых суставов.
Механическое повреждение
Самая распространенная причина — механическое повреждение. Это может быть травма кожи при частой опоре на локти, например в офисе или в школе за партой.
Постоянное давление на локти вызывает компенсаторное утолщение кожи. Появляется серовато-коричневый оттенок — наслоение кератиноцитов. Кожный рисунок углубляется, а саму кожу становится намного труднее взять в тонкую складку.
Длительная инсоляция
Длительное пребывание на солнце вызывает пересушивание и чрезмерное шелушение кожи, что усиливает пигментацию. Пренебрежение уходовыми процедурами вроде увлажнения и отшелушивания также может подчеркивать потемнение кожи в этих зонах.
У жителей средней Азии эта особенность проявляется заметнее всего: солнце в этом регионе ярче, а погода жарче.
Неудобная одежда и спорт
Если слишком часто носить тесную, жесткую одежду, то это может привести к микротравматизации. Включается защитный механизм кожи — утолщение. Подобная реакция может возникнуть и при активных спортивных занятиях с упором на локти и колени: планке, отжиманиях, танцах без защиты.
Заболевания
В отдельных случаях потемнения кожи в области локтевых сгибов могут быть результатом хронических кожных заболеваний. Врач отмечает следующие:
- псориаз;
- атопический дерматит;
- экзема.
Пигментация в зоне локтей также может возникнуть при эндокринных нарушениях:
- болезнь Иценко-Кушинга;
- гипотиреоз и сахарный диабет, когда заболевание только в начале своей манифестации.
Из гормональных нарушений можно выделить черный акантоз.
Субъективных ощущений при всех формах появления усиленной пигментации в области локтевых сгибов нет. Лечение в большинстве случаев — косметическое, направленное на увлажнение и эксфолиацию. Отбеливающие процедуры, в том числе и лазерная коррекция, проводятся по назначению врача.