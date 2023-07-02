Наша кожа постоянно подвергается воздействию экспозом факторов ежедневно. Одним из самых агрессивным считают ультрафиолетовое излучение от солнце. Даже в пасмурную погоду определенное количество излучения достигает поверхности земли. "Рамблер" расскажет, как солнце влияет на нашу кожу.

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Чрезмерное увлечение загаром может стать причиной ускоренного старения кожи, нарушается деление клеток и их обновление. Как результат происходит углубление морщин, потеря трансэпидермальной влаги приводит к обезвоживанию, сухости и шелушению.

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Появление нежелательной гиперпигментации связано с повреждением процессов маланогенеза и такая гиперпигментация частая причина для обращения в кабинет косметолога. Самым грозным последствием ультрафиолета считается мутация генома ДНК клеток кожи и провокация развития рака кожи. Единожды в жизни полученный солнечный ожог переводит пациента в группу риска. Так же небезопасно загорать людям с белой кожей, имеющих 2-3 фототип по Фицпатрику. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Исследования доказывают, что при акне избыток солнечных лучей приведет не к излечиванию, как считают многие. А к усугублению проблемы. Так как ультрафиолетовый свет усиливает выработку кожного сала. Срабатывает защитный механизм от повреждающего агента, что приводит к утолщению кожи. В итоге, снижается местный гуморальный иммунитет кожи. Замаскировать следы воспаления возможно и удастся, но победить заболевание точно нет.

Суточная доза витамина D, необходимая для адекватной работы организма вырабатывается при нахождении на солнце в течении 15 минут. А когда вы находитесь на солнце несколько часов, то получаете больше вреда, чем пользы. Поэтому важно не выходить на улицу с 12.00 до 14.00 и использовать защиту SPF. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог