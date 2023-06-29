5 самых распространенных летних болезней кожи
Лето может быть опасно для вашей кожи. Вы можете загорать, купаться, отдыхать на даче и даже просто идти по улице, когда внезапно увидите странное покраснение.
О том, как определить кожное заболевание и что с ним делать, рассказали The Sun.
Солнечный ожог
После долгого пребывания на солнце ваша кожа не только будет очень горячей, но и начнет болеть. Если у вас светлая кожа, то она станет красновато-розовой. А если смуглая — обгоревшие участки будут выглядеть темнее, чем обычно.
В NHS отмечают, что через несколько дней обожженные участки кожу могут начать шелушиться и отслаиваться. При тяжелых случаях даже появляются волдыри. Пока кожа полностью не заживет, лучше не появляйтесь на солнце хотя бы пару дней. Носите легкую одежду, которая будет закрывать ожог.
Аллергия на солнце
В этом случае кожа не просто покраснеет, а покроется зудящей сыпью. По данным LloydsPharmacy, сыпь при аллергии на солнце будет проявляться следующим образом:
- Небольшие красные пятна.
- Красные или белые бугорки (как при крапивнице).
- Красные участки с волдырями, которые могут превратиться в большие сухие пятна.
Сыпь обычно появляется на коже в течение 2-3 дней после воздействия солнечных лучей. Согласно данным NHS, вы вылечитесь, если будете избегать солнца и использовать качественный солнцезащитный крем. Наносите его толстым и равномерным слоем за 15-30 минут до выхода на улицу.
Тепловая сыпь
Эту сыпь также называют потницей. Она возникает на коже из-за того, что капли пота задерживаются в порах. В NHS выделили несколько симптомов тепловой сыпи:
- Маленькие, выпуклые пятна.
- Зуд, ощущение жжения.
- Легкий отек.
Чтобы уменьшить зуд, следует сделать следующее:
- Приложите к коже на 20 минут что-нибудь холодное, например влажную ткань или пакет со льдом.
- Постукивайте или похлопывайте по сыпи вместо того, чтобы чесать ее.
- Не пользуйтесь парфюмированными гелями для душа или кремами.
- Принимайте прохладный душ.
- Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Зуд купальщика
Церкариоз или «зуд купальщика» — паразитарное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Чаще всего бывает после купания в зараженном водоеме. На коже появляется сыпь, которая начинает жутко чесаться. Небольшие зудящие бугорки позже становятся волдырями.
После купания тщательно вытритесь полотенцем. Избегайте воды, в которой другие люди уже подхватывали церкариоз. Используйте лосьон для снятия зуда и прохладные компрессы.
Укусы насекомых
Такие укусы обычно не несут большого вреда, но после них вы можете испытать боль и обнаружить у себя на коже маленькие, припухшие шишки — иногда их будет много на одном участке. Кожа вокруг места укуса обычно чешется и шелушится.
Однако укусы некоторых насекомых бывают опасными. Например, клещи могут вызвать болезнь Лайма, если они заражены, а комары в других частях света переносят малярию. Поэтому пользуйтесь средствами от насекомых, надевайте длинную одежду и спите в москитной сетке.