5 самых распространенных летних болезней кожи

Лето может быть опасно для вашей кожи. Вы можете загорать, купаться, отдыхать на даче и даже просто идти по улице, когда внезапно увидите странное покраснение.

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О том, как определить кожное заболевание и что с ним делать, рассказали The Sun.

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Солнечный ожог

После долгого пребывания на солнце ваша кожа не только будет очень горячей, но и начнет болеть. Если у вас светлая кожа, то она станет красновато-розовой. А если смуглая — обгоревшие участки будут выглядеть темнее, чем обычно.

В NHS отмечают, что через несколько дней обожженные участки кожу могут начать шелушиться и отслаиваться. При тяжелых случаях даже появляются волдыри. Пока кожа полностью не заживет, лучше не появляйтесь на солнце хотя бы пару дней. Носите легкую одежду, которая будет закрывать ожог.

Аллергия на солнце

В этом случае кожа не просто покраснеет, а покроется зудящей сыпью. По данным LloydsPharmacy, сыпь при аллергии на солнце будет проявляться следующим образом:

Небольшие красные пятна.

Красные или белые бугорки (как при крапивнице).

Красные участки с волдырями, которые могут превратиться в большие сухие пятна.

Сыпь обычно появляется на коже в течение 2-3 дней после воздействия солнечных лучей. Согласно данным NHS, вы вылечитесь, если будете избегать солнца и использовать качественный солнцезащитный крем. Наносите его толстым и равномерным слоем за 15-30 минут до выхода на улицу.

Тепловая сыпь

Эту сыпь также называют потницей. Она возникает на коже из-за того, что капли пота задерживаются в порах. В NHS выделили несколько симптомов тепловой сыпи:

Маленькие, выпуклые пятна.

Зуд, ощущение жжения.

Легкий отек.

Чтобы уменьшить зуд, следует сделать следующее:

Приложите к коже на 20 минут что-нибудь холодное, например влажную ткань или пакет со льдом.

Постукивайте или похлопывайте по сыпи вместо того, чтобы чесать ее.

Не пользуйтесь парфюмированными гелями для душа или кремами.

Принимайте прохладный душ.

Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Зуд купальщика

Церкариоз или «зуд купальщика» — паразитарное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Чаще всего бывает после купания в зараженном водоеме. На коже появляется сыпь, которая начинает жутко чесаться. Небольшие зудящие бугорки позже становятся волдырями.

После купания тщательно вытритесь полотенцем. Избегайте воды, в которой другие люди уже подхватывали церкариоз. Используйте лосьон для снятия зуда и прохладные компрессы.

Укусы насекомых

Такие укусы обычно не несут большого вреда, но после них вы можете испытать боль и обнаружить у себя на коже маленькие, припухшие шишки — иногда их будет много на одном участке. Кожа вокруг места укуса обычно чешется и шелушится.