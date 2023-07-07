Вопросы доктору о головокружении и шуме в ушах
В постоянной рубрике "Рамблер" совместно с экспертами отвечает на вопросы читателей. В этом материале вы найдете ответы доктора на вопросы о головокружении и шуме в ушах. Специалист рассказал, почему могут возникать такие проблемы и перечислил самые частые их причины, ответил, в каких случаях симптомы опасно игнорировать и пора обращаться за квалифицированной помощью, а также отметил, к какому именно специалисту стоит обращаться.
Головокружение, по словам врача, может сопровождаться ощущением «вращения» и обычным чувством неустойчивости.
Причинами вращательного головокружения могут быть:
- ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение). Отличается развитием только при движениях, в покое проходит.
- Болезнь Меньера сопровождается шумом в ушах, на фоне которого возникает постоянное вращательное головокружение.
- Вестибулярный нейронит, характеризующийся тяжелым постоянным вращательным головокружением.
Персистирующее постуральное позиционное головокружение одна из частых причин невращательного головокружения. Описывается как неустойчивость, шаткость. Часто возникает на фоне стресса.Ботина Анна НиколаевнаВрач-невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи
Когда следует вызвать скорую?
- фоновая невыносимая головная боль, боль в шее;
- нарушение речи;
- падения;
- слабость;
- онемение в одной половине тела;
- двоение в глазах;
- выраженная рвота не приносящая облегчения;
- потеря сознания;
- тяжелое головокружение, ограничивающее деятельность.
В остальных случаях следует обратиться к неврологу, который специализируется на головокружениях.