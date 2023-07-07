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Вопросы доктору о головокружении и шуме в ушах

В постоянной рубрике "Рамблер" совместно с экспертами отвечает на вопросы читателей. В этом материале вы найдете ответы доктора на вопросы о головокружении и шуме в ушах. Специалист рассказал, почему могут возникать такие проблемы и перечислил самые частые их причины, ответил, в каких случаях симптомы опасно игнорировать и пора обращаться за квалифицированной помощью, а также отметил, к какому именно специалисту стоит обращаться.

Вопросы доктору о головокружении и шуме в ушах
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Головокружение, по словам врача, может сопровождаться ощущением «вращения» и обычным чувством неустойчивости.

Причинами вращательного головокружения могут быть:

  1. ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение). Отличается развитием только при движениях, в покое проходит.
  2. Болезнь Меньера сопровождается шумом в ушах, на фоне которого возникает постоянное вращательное головокружение.
  3. Вестибулярный нейронит, характеризующийся тяжелым постоянным вращательным головокружением.

Персистирующее постуральное позиционное головокружение одна из частых причин невращательного головокружения. Описывается как неустойчивость, шаткость. Часто возникает на фоне стресса.

Ботина Анна Николаевна
Ботина Анна НиколаевнаВрач-невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи

Когда следует вызвать скорую?

Когда наблюдаются такие симптомы, как:
  • фоновая невыносимая головная боль, боль в шее;
  • нарушение речи;
  • падения;
  • слабость;
  • онемение в одной половине тела;
  • двоение в глазах;
  • выраженная рвота не приносящая облегчения;
  • потеря сознания;
  • тяжелое головокружение, ограничивающее деятельность.

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В остальных случаях следует обратиться к неврологу, который специализируется на головокружениях.

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