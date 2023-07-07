Вопросы доктору о головокружении и шуме в ушах

В постоянной рубрике "Рамблер" совместно с экспертами отвечает на вопросы читателей. В этом материале вы найдете ответы доктора на вопросы о головокружении и шуме в ушах. Специалист рассказал, почему могут возникать такие проблемы и перечислил самые частые их причины, ответил, в каких случаях симптомы опасно игнорировать и пора обращаться за квалифицированной помощью, а также отметил, к какому именно специалисту стоит обращаться.