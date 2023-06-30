Три вопроса доктору о ревматоидном артрите: симптомы, лечение и риски

Воспалительное заболевание, поражающее суставы, беспокоит многих россиян. О ревматоидном артрите "Рамблеру" рассказал Иван Борисенко.

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Симптомы болезни

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Ревматоидный артрит — это системное заболевание соединительной ткани, к которой относятся все суставы и связки, и каждый из этих участков может быть поражен. Выделяют множество классификаций: поражение мелких суставов (пальцы, стопы, колени), а также крупных, к которым относятся позвоночник, тазобедренный сустав и др.

Первое, на что стоит обратить внимание, это появившаяся боль в суставах. Например, при долгом стоянии у вас начинает болеть спина, или же при подъеме по лестнице ноют колени. Это “звоночки” о том, что в вашем организме идет воспалительный процесс. Если же к одному участку присоединяется следующий, и, например, ночью начинает беспокоить тазобедренный сустав, то все говорит о том, что идет системное воспаление соединительной ткани. Иван Борисенко Профессиональный массажист и остеопат

Опасность заболевания в том, что оно считается аутоиммунным - то есть, лимфоциты вместо того, чтобы уничтожать бактерии и вирусы, начинают избавляться друг от друга. В то время как основная задача лимфы заключается в выводе клеточных распадов из организма — именно из-за нарушения ее работы и начинается воспалительный процесс.

Помимо того, что человек страдает от боли в суставах, к нему начинают цепляться различные заболевания — ОРВИ, грипп и другие инфекции и вирусы, так как иммунитет сильно снижен.

Как лечить артрит?

Лечить артрит необходимо системно. Ошибка может состоять в том, что выписывают препараты только для одного поврежденного участка — например, при боли в коленном суставе. Конечно, необходимо убрать беспокойство в конечности, однако, часто на этом лечение и заканчивается. Следует же полностью восстановить весь иммунитет, иначе все вернется в большем объеме.

Для выздоровления необходимо создать условия, при которых: Иван Борисенко Профессиональный массажист и остеопат

Как обезопасить себя

В первую очередь посмотрите на корень языка — если вы видите сильный налет белого или желто-коричневого цвета, то это означает, что в вашем организме есть инфекция, и одна из причин — застой желчи. В таком случае, жирные кислоты плохо усваиваются, а значит, идет дополнительная нагрузка на суставы. Иван Борисенко Профессиональный массажист и остеопат

Очень важно заниматься профилактикой — при долгом аутоиммунном заболевании, так как суставы деформируются.

По словам врача, самый яркий пример — вальгусная стопа, это видимое изменение стопы вследствие длительного воспаления. Также страдает психическое и эмоциональное состояние, человек перестает высыпаться из-за боли в суставах по ночам — неминуемо падает качество жизни.