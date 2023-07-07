Почему развивается эпилепсия и как ее заподозрить
Эпилепсия – это хроническое неинфекционное заболевание головного мозга, которое может развиться у человека в любом возрасте. Эпилепсией страдают примерно 50 миллионов человек в мире, что делает ее одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире.
О причинах возникновения эпилепсии "Рамблеру" рассказал эксперт - Владимир Соловьев, невролог, эпилептолог, руководитель научного направления по хирургическому лечению эпилепсии Морозовской ДГКБ ДЗМ, эксперт телеканала «Доктор».
«Повышение температуры в рамках поствакцинального ответа организма может явиться пусковым механизмом для той проблемы, которая и так есть. И риски от инфекционных заболеваний у не вакцинированного пациента куда выше, чем риск того, что начнется какая-то молчащая эпилепсия», — заявил невролог, эпилептолог.
Наиболее распространенная причина возникновении эпилепсии — любые повреждения тканей головного мозга. Есть и другие причины, например, генетические.
Так как эпилепсия — это болезнь коры головного мозга, то она может проявлять себя судорогами. Однако далеко не все судороги вызваны эпилепсией.
«Судороги в любом случае не норма, а повод, чтобы полноценно обследовать ребёнка относительно эпилепсии. Но обследовать ребёнка стоит не только с судорогами, но и, например, с задержкой развития. Существуют формы эпилепсии, которые могут сопровождаться приступами по типу замираний. Ребёнок сидит, играет и потом вдруг застывает, не реагирует на обращенную речь», — отмечает врач.
Существуют разные формы эпилепсии. В некоторых случаях люди, которые страдают длительными эпилепсиями, испытывают так называемые предвестники. Любое ощущение или переживание, регулярно предшествующее эпилептическому приступу — ауру. Например, так происходит при эпилепсии, которая происходит по причине опухоли височного региона.
«Но мы не можем говорить, что после этих предвестников приступ точно начнется. Когда мы говорим про ауру, это уже начало эпилептического приступа, просто он не переходит в тот вид, который мы привыкли называть эпилепсией», — уточняет Владимир Соловьёв.