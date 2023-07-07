Почему развивается эпилепсия и как ее заподозрить

Эпилепсия – это хроническое неинфекционное заболевание головного мозга, которое может развиться у человека в любом возрасте. Эпилепсией страдают примерно 50 миллионов человек в мире, что делает ее одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире.

О причинах возникновения эпилепсии "Рамблеру" рассказал эксперт - Владимир Соловьев, невролог, эпилептолог, руководитель научного направления по хирургическому лечению эпилепсии Морозовской ДГКБ ДЗМ, эксперт телеканала «Доктор».

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«Повышение температуры в рамках поствакцинального ответа организма может явиться пусковым механизмом для той проблемы, которая и так есть. И риски от инфекционных заболеваний у не вакцинированного пациента куда выше, чем риск того, что начнется какая-то молчащая эпилепсия», — заявил невролог, эпилептолог.

Наиболее распространенная причина возникновении эпилепсии — любые повреждения тканей головного мозга. Есть и другие причины, например, генетические.

Так как эпилепсия — это болезнь коры головного мозга, то она может проявлять себя судорогами. Однако далеко не все судороги вызваны эпилепсией.

«Судороги в любом случае не норма, а повод, чтобы полноценно обследовать ребёнка относительно эпилепсии. Но обследовать ребёнка стоит не только с судорогами, но и, например, с задержкой развития. Существуют формы эпилепсии, которые могут сопровождаться приступами по типу замираний. Ребёнок сидит, играет и потом вдруг застывает, не реагирует на обращенную речь», — отмечает врач.

Существуют разные формы эпилепсии. В некоторых случаях люди, которые страдают длительными эпилепсиями, испытывают так называемые предвестники. Любое ощущение или переживание, регулярно предшествующее эпилептическому приступу — ауру. Например, так происходит при эпилепсии, которая происходит по причине опухоли височного региона.