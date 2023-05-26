Три вопроса доктору об эпилепсии: почему появляется, как лечится и чем помочь человеку с приступом
Неврологическое заболевание эпилепсия пугает многих, но не все знают, почему она может возникнуть, как лечится и чем можно помочь человеку с эпилептическим припадком. "Рамблеру" об этом расскажет и.о. заведующего Неврологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра», врач-невролог, к.м.н. Максим Воронцов.
Эпилепсия — это неврологическое заболевание, которое проявляется в виде повторяющихся эпизодов судорог и потери сознания. Эти эпизоды вызваны временными изменениями в электрической активности мозга. Симптомы эпилепсии могут различаться в зависимости от того, какая часть мозга затронута, и могут включать судороги, потерю сознания, необычное поведение, заторможенность и другие симптомы.
Почему возникает эпилепсия
Известно, что при эпилепсии нейроны головного мозга перестают генерировать обычный для их работы нервный импульс, формируя очаг измененной активности, что проявляется судорожными сокращениями мышц и изменением сознания.
При этом человек не всегда теряет сознание, а сами эпиприступы могут вообще проявляться без судорог. Например, некоторые виды эпиприступов у детей проявляются замиранием. Ряд вариантов эпилептических приступов имеют связь с другими заболеваниями (например, эпилептические приступы при высокой температуре тела у маленьких детей или у лиц, страдающих алкоголизмом).
Причину височной эпилепсии вообще не всегда удается установить.
Приступы также могут происходить, если человек в прошлом перенес сильную травму головы или имеют близких родственников, страдающих таким же заболеванием.
Известно также, что сам очаг измененной активности нейронов головного мозга является результатом повреждения или нарушения функции в работе нейронов. А вот факторов, приводящих к этой проблеме много: недостаточное кровообращение (ишемия), травмы головы, например, связанные с временем прохождения головки плода через родовые пути матери, инфекционные заболевания, развитие опухоли и формирование аномалии головного мозга, токсическое воздействие различных веществ.
Как лечится эпилепсия
Лечением эпилепсии занимаются специально подготовленные неврологи. При этом вопросы предотвращения новых приступов, сокращения их длительности решаются путем подбора фармакологических препаратов.
Конечная стратегия лечения: прекращение приступов и отмена лекарственных средства. Лечение проводится, как в амбулаторных условиях, так и в стационаре. При этом, современный уровень развития фармакологии позволяет успешно лечить людей, страдающих эпилепсией.
Как оказать первую помощь человеку с эпилептическим припадком
В случае, если вы стали свидетелем эпилептического удара, стоит оказать следующую помощь:
1. Поверните человеку на бок. При этом не пытайтесь разжимать челюсти, тем более с использованием вспомогательных предметов, так как это может травмировать слизистую ротовой полости, а также зубы. Такие действия также могут привести к тому, что обломки и осколки зубов попадут в дыхательные пути, и затруднят и без того осложненное дыхание.
2. Положите под голову что-то мягкое, если потребуется, снимите с себя вещи.
3. Не стоит пытаться обхватывать человека для прекращения судорог! Такие действия могут привести к переломам. Однако, попробуйте перенести человека в безопасное место, например если приступ произошел во время перехода дороги, в общественном транспорте и так далее.
4. После того как приступ закончился, находитесь рядом с человеком, так как пострадавший находится в крайне ослабленном состоянии и спутанном сознании.
В случаях, когда приступ продолжается более пары минут, немедленно вызовите скорую помощь.
Эпилепсия может оказывать значительное влияние на качество жизни пациентов и их близких, поэтому важно обратиться к специалисту, если у вас или у вашего ребенка есть симптомы этого заболевания.