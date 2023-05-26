Три вопроса доктору об эпилепсии: почему появляется, как лечится и чем помочь

1. Поверните человеку на бок. При этом не пытайтесь разжимать челюсти, тем более с использованием вспомогательных предметов, так как это может травмировать слизистую ротовой полости, а также зубы. Такие действия также могут привести к тому, что обломки и осколки зубов попадут в дыхательные пути, и затруднят и без того осложненное дыхание.



2. Положите под голову что-то мягкое, если потребуется, снимите с себя вещи.



3. Не стоит пытаться обхватывать человека для прекращения судорог! Такие действия могут привести к переломам. Однако, попробуйте перенести человека в безопасное место, например если приступ произошел во время перехода дороги, в общественном транспорте и так далее.



4. После того как приступ закончился, находитесь рядом с человеком, так как пострадавший находится в крайне ослабленном состоянии и спутанном сознании.