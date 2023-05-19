Три вопроса доктору о мочекаменной болезни
Мочекаменная болезнь — это заболевание, при котором в мочевом тракте образуются камни из минеральных солей. Те, кто хоть раз страдал от мочекаменной болезни, знают, какие сильные боли она может приносить.
О том, как она возникает, чем бывает спровоцирована и как лечится, "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
Как возникает болезнь и что ее провоцирует
Основная причина мочекаменной болезни заключается в том, что идет отложение солей и нарушается минеральный обмен.
Но есть много причин, которые это провоцируют: несоблюдение питьевого режима, проблемы, связанные с нарушением питания, мочевыделительной системой. Но в основе лежит нарушение минерального обмена.
Чем лечится
По словам специалиста, камни бывают очень разные. Отсюда и сложность в подборе препаратов, которые будут воздействовать на конкретный вид камня.
Чтобы определить этот вид, используется микроскопия осадка мочи. В основе лечения — лежат хирургический и терапевтический методы. Терапия включает в себя 6 основных направлений. Это симптоматическая терапия, то есть спазмолитики, фитотерапия, направленная на растворение камней, профильная лекарственная терапия, направленная на разрушения камня с учетом состава, физиотерапия, диетотерапия и санаторно-курортное лечение.
Очень важно понимать, что камни в почках — заболевание обменных процессов. И даже при удалении камней оперативных путем не означает полного выздоровления пациента.
Как питаться
При мочекаменной болезни состояние улучшит соответствующая диета.
По словам врача Дениса Прокофьева, диета включает в себя нормализацию питьевого режима до 2 литров жидкости в сутки. Это поможет разбавить мочу и уменьшить концентрацию минералов, которые могут образовывать камни.
В зависимости от выявленных нарушений и структуры камня, рекомендуют ограничить попадание в организм животного белка, поваренной соли, продуктов, содержащих кальций в большом количестве. Положительное воздействие на состояние обмена веществ будет оказывать потребление пищи, в составе которой будет много клетчатки.
Кроме того, следует исключить употребление алкоголя. Алкоголь может способствовать образованию камней в почках и ухудшению работы почек.
Важно помнить, что диета должна быть индивидуальной и составляться с учетом особенностей заболевания и состояния организма. Перед началом диеты необходимо проконсультироваться с врачом.