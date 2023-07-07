Можно ли заразиться менингитом через посылки

Заболевание может принять тяжелый и массовый характер. В связи с этим в нашей стране существует вакцинация, которая очень благоприятно влияет на профилактику заболевания. Причем существуют ситуации, когда пациенты могут быть носителями инфекции, но никаких проявлений заболевания не будет. Один из путей передачи — воздушно-капельный, поэтому чисто гипотетически, если носитель заболевания, чихнет на какой-нибудь предмет, заразиться можно и от этого переданного в посылке предмета. Но вообще в внешней среде менингококковая инфекция не обладает стойкой живучестью, и через непродолжительное время погибает. Поэтому если предмет будет двигаться 2-4 дня, скорее всего, следов инфекции не останется. Но если эту посылку, на которую чихнули, сразу передать, то вероятность заболеть есть. Поэтому гипотетически заразиться возможно, но практически — это очень сложно сделать.

Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург