Можно ли заразиться менингитом через посылки
Менингит - это воспалительное заболевание оболочек головного и спинного мозга. Оно может быть вызвано различными микроорганизмами - бактериями, вирусами, грибками или паразитами.
Чем опасен менингит и можно ли им заразиться через посылку, "Рамблеру" рассказал эксперт - Максим Елисеев, врач общей практики, бариатрический хирург.
Менингит - серьезное заболевание, которое может представлять серьезную угрозу для жизни, вплоть до летального исхода. Также менингит опасен своими осложнениями в виде паралича, психических расстройств, эпилепсии, гормональных нарушений.
Поэтому так важно обращаться за медицинской помощью при подозрении на менингит и начинать лечение как можно раньше, чтобы предотвратить возможные осложнения и снизить риск опасных последствий.
Симптомы менингита могут включать:
- сильную головную боль
- ригидность мышц шеи
- повышение температуры тела.
- отсутствие аппетита
- тошнота и рвота
- сонливость.
- сыпь
- потеря сознания
- судороги
В среднем инкубационный период продолжается 2-4 дня, но в некоторых случаях заболевание развивается молниеносно, а в некоторых наоборот - довольно медленно. В группе риска - люди с ослабленным иммунитетом.
Заболевание может принять тяжелый и массовый характер. В связи с этим в нашей стране существует вакцинация, которая очень благоприятно влияет на профилактику заболевания. Причем существуют ситуации, когда пациенты могут быть носителями инфекции, но никаких проявлений заболевания не будет. Один из путей передачи — воздушно-капельный, поэтому чисто гипотетически, если носитель заболевания, чихнет на какой-нибудь предмет, заразиться можно и от этого переданного в посылке предмета. Но вообще в внешней среде менингококковая инфекция не обладает стойкой живучестью, и через непродолжительное время погибает. Поэтому если предмет будет двигаться 2-4 дня, скорее всего, следов инфекции не останется. Но если эту посылку, на которую чихнули, сразу передать, то вероятность заболеть есть. Поэтому гипотетически заразиться возможно, но практически — это очень сложно сделать.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург
Важно запомнить, что менингит нельзя лечить дома, только в стационаре. Лекарства и дозировку подбирает врач, с учетом всех клинических проявлений заболевания. Как правило, это антибактериальные, противовирусные и противогрибковые препараты, к ним добавляются обезболивающие и другие необходимые препараты.