$92.57+2.23100.72+2.30

Можно ли заразиться менингитом через посылки

Менингит - это воспалительное заболевание оболочек головного и спинного мозга. Оно может быть вызвано различными микроорганизмами - бактериями, вирусами, грибками или паразитами.

Можно ли заразиться менингитом через посылки
© legion-media.ru

Чем опасен менингит и можно ли им заразиться через посылку, "Рамблеру" рассказал эксперт - Максим Елисеев, врач общей практики, бариатрический хирург.

Видео дня

Менингит - серьезное заболевание, которое может представлять серьезную угрозу для жизни, вплоть до летального исхода. Также менингит опасен своими осложнениями в виде паралича, психических расстройств, эпилепсии, гормональных нарушений.

Поэтому так важно обращаться за медицинской помощью при подозрении на менингит и начинать лечение как можно раньше, чтобы предотвратить возможные осложнения и снизить риск опасных последствий.

Как передается менингит и какие меры профилактики известны

Симптомы менингита могут включать:

  • сильную головную боль
  • ригидность мышц шеи
  • повышение температуры тела.
  • отсутствие аппетита
  • тошнота и рвота
  • сонливость.
  • сыпь
  • потеря сознания
  • судороги

В среднем инкубационный период продолжается 2-4 дня, но в некоторых случаях заболевание развивается молниеносно, а в некоторых наоборот - довольно медленно. В группе риска - люди с ослабленным иммунитетом.

Заболевание может принять тяжелый и массовый характер. В связи с этим в нашей стране существует вакцинация, которая очень благоприятно влияет на профилактику заболевания. Причем существуют ситуации, когда пациенты могут быть носителями инфекции, но никаких проявлений заболевания не будет. Один из путей передачи — воздушно-капельный, поэтому чисто гипотетически, если носитель заболевания, чихнет на какой-нибудь предмет, заразиться можно и от этого переданного в посылке предмета. Но вообще в внешней среде менингококковая инфекция не обладает стойкой живучестью, и через непродолжительное время погибает. Поэтому если предмет будет двигаться 2-4 дня, скорее всего, следов инфекции не останется. Но если эту посылку, на которую чихнули, сразу передать, то вероятность заболеть есть. Поэтому гипотетически заразиться возможно, но практически — это очень сложно сделать.

Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург

Важно запомнить, что менингит нельзя лечить дома, только в стационаре. Лекарства и дозировку подбирает врач, с учетом всех клинических проявлений заболевания. Как правило, это антибактериальные, противовирусные и противогрибковые препараты, к ним добавляются обезболивающие и другие необходимые препараты.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости