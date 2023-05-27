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Как передается менингит и какие меры профилактики известны

Менингит — заболевание, характеризующиеся воспалением оболочек головного и спинного мозга. Он может быть вирусным, паразитарным или грибковым.

Как передается менингит и какие меры профилактики известны
© Unsplash

"Рамблер" поговорил с врачом и узнал, как проявляется это заболевание и существуют ли какие-либо эффективные меры профилактики этого опасного заболевания.

Крайне опасной считается бактериальная форма менингита, которая молниеносно развивается и имеет, к сожалению, слишком высокую летальность. Пути передачи этого инфекционного заболевания разные — либо воздушно-капельный, либо контактно-бытовой или алиментарный,

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Специалист отметил, что меры профилактики на сегодняшний день существуют и основным способом обезопасить себя от менингита является вакцинация.

Есть вакцинация он менингококкового энцефалита, Помимо этого важно полное ограничение контактов с больными, соблюдение основных правил гигиены. Также важно не допускать развития хронических заболеваний и вводить их в стадию ремиссии.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Самое важное правило — при первых же симптомах или подозрениях на менингит обратиться к врачу. Время здесь особенно важно – нужно не допустить тяжелого развития заболевания.

Бактериальный менингит: что это за болезнь и как она проявляется

Симптомы, характерные при развитии менингита

  • головные боли,
  • тошнота,
  • рвота,
  • спутанность сознания,
  • слабость в теле и в мышцах,
  • повышенная температура тела, лихорадка,
  • резкие перемены настроения, изменения психического состояния,
  • быстрая утомляемость,
  • нарушение сна,
  • ригидность мышц шеи и головы,
  • повышенная чувствительность органов чувств.
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