Как передается менингит и какие меры профилактики известны
Менингит — заболевание, характеризующиеся воспалением оболочек головного и спинного мозга. Он может быть вирусным, паразитарным или грибковым.
"Рамблер" поговорил с врачом и узнал, как проявляется это заболевание и существуют ли какие-либо эффективные меры профилактики этого опасного заболевания.
Крайне опасной считается бактериальная форма менингита, которая молниеносно развивается и имеет, к сожалению, слишком высокую летальность. Пути передачи этого инфекционного заболевания разные — либо воздушно-капельный, либо контактно-бытовой или алиментарный,
Специалист отметил, что меры профилактики на сегодняшний день существуют и основным способом обезопасить себя от менингита является вакцинация.
Есть вакцинация он менингококкового энцефалита, Помимо этого важно полное ограничение контактов с больными, соблюдение основных правил гигиены. Также важно не допускать развития хронических заболеваний и вводить их в стадию ремиссии.
Самое важное правило — при первых же симптомах или подозрениях на менингит обратиться к врачу. Время здесь особенно важно – нужно не допустить тяжелого развития заболевания.
Симптомы, характерные при развитии менингита
- головные боли,
- тошнота,
- рвота,
- спутанность сознания,
- слабость в теле и в мышцах,
- повышенная температура тела, лихорадка,
- резкие перемены настроения, изменения психического состояния,
- быстрая утомляемость,
- нарушение сна,
- ригидность мышц шеи и головы,
- повышенная чувствительность органов чувств.