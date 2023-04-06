Бактериальный менингит: что это за болезнь и как она проявляется

"Рамблер" спросил врача-терапевта Анастасию Тимощенко, что это за заболевание, почему оно возникает, как проявляется и чем опасно.
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Менингит – это опасное заболевание, характеризующееся воспалением оболочек головного или спинного мозга. Причины воспаления носят инфекционный и неинфекционный характер.
Инфекционные причины менингита можно разделить на несколько групп:
бактерии (менингококк, пневмококк);
вирусы (энтеровирусы, герпесвирусы);
грибы (кандида);
простейшие (малярийный плазмодий, токсоплазма).
Неинфекционные причины менингита чаще носят аутоиммунный характер, однако некоторые лекарственные препараты и последствия травмы могут вызывать неинфекционное воспаление оболочек мозга.
Наиболее часто встречаются менингиты вирусного и бактериального происхождения. Грибковые менингиты характерны для пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом, например при ВИЧ-инфекции. Протозойные менингиты встречаются только в специфических регионах. Вирусные менингиты характерны для отдельных вирусных инфекций, в том числе ветряной оспы, энтеровирусов, вируса простого герпеса.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Основными возбудителями бактериального менингита являются:
менингококк, или бактерия Neisseria meningitidis,
пневмококк,
стафилококк,
гемофильная палочка,
листерии,
туберкулезная палочка.
Менингококк может вызывать разные формы инфекций:
бессимптомное бактерионосительство, когда человек даже не подозревает, что заражен (носителями становятся от 5 до 10% всего населения планеты),
назофарингит, протекающий с симптомами типичной простуды;
менингит;
менингококцемия (менингококковый сепсис).
Для менингококкового менингита и сепсиса часто характерно молниеносное течение, от начала развития заболевания до летального исхода проходит не более суток. При этом крайне важно, как можно быстрее обратиться за медицинской помощью для назначения антибактериального лечения.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Вторым по частоте встречаемости возбудителем менингита является пневмококк (или Streptococcus pneumoniae). Его отличие в том, что кроме менингита он вызывает синуситы, отиты, пневмонии и другие болезни. При этом к мозговым оболочкам инфекция может проникнуть восходящим путем.
Симптомы инфекционного менингита, как правило, имеют общий характер:
симптомы интоксикации (озноб, температура, слабость, сонливость, головная боль, ломота в костях и мышцах)
светобоязнь и повышенная чувствительность к любым внешним раздражителям;
Одним из самых грозных осложнений течения бактериального менингита является менингококковый сепсис. Для этого состояния, помимо классических симптомов менингита, характерно наличие элементов геморрагической сыпи, которые не исчезают при надавливании. Проверить это можно с помощью стеклянного стакана: если при нажиме стенкой стакана на элемент сыпи она не бледнеет и не исчезает, стоит подозревать менингококцемию. Сыпь в этом случае появляется из-за того, что менингококк выделяет токсин, поражающий стенки сосудов. Нарушается кровоснабжение конечностей и внутренних органов, что может привести к состоянию шока, некрозам и летальному исходу.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Таким образом, «красными флагами» ,требующими немедленного обращения к специалисту являются следующие симптомы:
высокая температура, трудно поддающаяся снижению;
мучительная головная боль;
спутанность сознания, развитие судорожного синдрома;
рвота, не приносящая облегчения;
скованность мышц шеи;
геморрагическая сыпь, не исчезающая при надавливании.
Бактериальный менингит – серьезное и опасное инфекционное заболевание, требующее своевременной диагностики и лечения.
Самым эффективным способом профилактики менингита, по мнению врача, является вакцинация.