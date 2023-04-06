Бактериальный менингит: что это за болезнь и как она проявляется

Одним из самых грозных осложнений течения бактериального менингита является менингококковый сепсис. Для этого состояния, помимо классических симптомов менингита, характерно наличие элементов геморрагической сыпи, которые не исчезают при надавливании. Проверить это можно с помощью стеклянного стакана: если при нажиме стенкой стакана на элемент сыпи она не бледнеет и не исчезает, стоит подозревать менингококцемию. Сыпь в этом случае появляется из-за того, что менингококк выделяет токсин, поражающий стенки сосудов. Нарушается кровоснабжение конечностей и внутренних органов, что может привести к состоянию шока, некрозам и летальному исходу.



Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»