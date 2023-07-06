4 причины, почему во время сна идет кровь из носа

Носовое кровотечение или эпистаксис — довольно распространенное явление, в том числе и во время сна. Кровь из носа может обильно течь как у детей, так и у взрослых. Однако эта проблема не может происходить просто так: всегда есть причины, почему сосуды резко лопаются. Чтобы не приходилось нарушать свой сон и бежать за салфетками, стоит выяснить, что же может вызвать эпистаксис.

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На вопрос о том, по каким причинам во сне идет кровь из носа, "Рамблеру" отвечает врач-эндокринолог Алексей Жито.

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Сухость воздуха

Чаще всего носовое кровотечение во сне происходит из-за сухости воздуха — особенно в тех домах, где либо нет увлажнителей, либо используется кондиционер без увлажнителя. В этом случае воздух высыхает, сосуды лопаются и начинает идти кровь.

Попробуйте увлажнить воздух. Можете чаще устраивать влажную уборку, сушить белье в комнате или держать в доме комнатные растения.

Гипертонический криз

Для многих людей характерен храп по ночам. Но на самом деле это не просто храп, а синдром ночного апноэ — прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. У человека в этот момент может случиться гипертонический криз, при котором резко повышается давление вплоть до 180-200 единиц. Сосуды попросту не выдерживают и лопаются.

Нарушение свертываемости

В силу ряда заболеваний или приема препаратов, например кроверазжижающих, кровь становится очень жидкой.

У людей с ломкими сосудами нарушен синтез коллагена. И сочетание этих факторов приводит к тому, что выделяется кровь из носа.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Сосуды могут быть ломкими по разным причинам. Во-первых, из-за наследственных или аутоиммунных заболеваний. Во-вторых, из-за неблагоприятных условий, которые ослабляют организм в целом.

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