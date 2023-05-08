Как быстро остановить кровь из носа: инструкция от врача
Причин носового кровотечения может быть множество: например, травма, резкое повышение артериального давления, истончение слизистой оболочки, воспаление в носовой полости, прием некоторых лекарственных препаратов. Однако алгоритм действия для его остановки, как правило, не отличается.
"Рамблер" попросил врача общей практики Дениса Прокофьева рассказать, как действовать, если из носа внезапно потекла кровь.
- По словам медика, первое, что необходимо сделать сразу, — это очистить нос от сгустков крови.
- Затем необходимо вставить в носовую полость смоченный трехпроцентным раствором перекиси водорода, либо сосудосуживающим средством тампон. После введения тампона кровотечения должно быть остановлено.
- В случае, если оно не останавливается, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, чтобы тампонаду носа провели врачи. При рецидивирующем кровотечении применяют кровоостанавливающие препараты, которые вводятся пациенту внутривенно.
Самое важное в этой ситуации — оценить кровопотерю. Самый простой способ — посчитать пульс и оценить артериальное давление. Если пульс выше 120, а артериальное давление ниже 90 — это уже серьезная кровопотеря. В этом случае идет экстренное возмещение кровопотери, которое невозможно сделать самостоятельно, этим занимается бригада скорой помощи.
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог