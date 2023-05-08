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Как быстро остановить кровь из носа: инструкция от врача

Причин носового кровотечения может быть множество: например, травма, резкое повышение артериального давления, истончение слизистой оболочки, воспаление в носовой полости, прием некоторых лекарственных препаратов. Однако алгоритм действия для его остановки, как правило, не отличается.

Как быстро остановить кровь из носа: инструкция от врача
© РИА Новости

"Рамблер" попросил врача общей практики Дениса Прокофьева рассказать, как действовать, если из носа внезапно потекла кровь.

  1. По словам медика, первое, что необходимо сделать сразу, — это очистить нос от сгустков крови.
  2. Затем необходимо вставить в носовую полость смоченный трехпроцентным раствором перекиси водорода, либо сосудосуживающим средством тампон. После введения тампона кровотечения должно быть остановлено.
  3. В случае, если оно не останавливается, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, чтобы тампонаду носа провели врачи. При рецидивирующем кровотечении применяют кровоостанавливающие препараты, которые вводятся пациенту внутривенно.

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Самое важное в этой ситуации — оценить кровопотерю. Самый простой способ — посчитать пульс и оценить артериальное давление. Если пульс выше 120, а артериальное давление ниже 90 — это уже серьезная кровопотеря. В этом случае идет экстренное возмещение кровопотери, которое невозможно сделать самостоятельно, этим занимается бригада скорой помощи.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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