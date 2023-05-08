Как быстро остановить кровь из носа: инструкция от врача

Самое важное в этой ситуации — оценить кровопотерю. Самый простой способ — посчитать пульс и оценить артериальное давление. Если пульс выше 120, а артериальное давление ниже 90 — это уже серьезная кровопотеря. В этом случае идет экстренное возмещение кровопотери, которое невозможно сделать самостоятельно, этим занимается бригада скорой помощи.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог